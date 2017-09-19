Покупателей авто заставят раскошелиться по крупному

Позорная капитуляция покупателей легковых автомобилей перед автопроизводителями, бесстыдно взвинтившими за время кризиса цены на свой товар буквально до небес, не могла пройти незамеченной и ненаказанной. Так и случилось. Раз быдло терпит и покупает дальше, то надо нагрузить его еще больше. Вероятно, так рассуждали российские чиновники, планируя очередное повышение акцизов. О подобных намерениях властей предержащих стало известно «Ведомостям», в распоряжение которых попала пояснительная записка к проекту федерального бюджета на 2018–2020 годы.

В настоящий момент существуют три налоговых ставки на легковые авто в зависимости от их мощности. Так, за машины с двигателем от 90 до 150 л. с. в 2017-м следует «отстегнуть» государству 43 рубля за каждую «лошадку», а в следующем году — уже 45 рубликов. Все, что имеет мощность выше, облагается акцизом соответственно в 420 и 437 целковых.

В упомянутой выше записке предлагается добавить еще четыре категории — до 200 до 300, от 300 до 400, от 400 до 500 и свыше 500 л. с. Планка акцизов для них устанавливается на уровне 897, 925, 965 и 1084 рублей. По расчетам авторов проекта, это позволит привлечь в 2018 году в бюджет 13,9 млрд. рублей.

Если предложения будут приняты, это неизбежно приведет к дополнительному росту цен на автомобили, причем он будет больше, чем непосредственно размер акциза за счет хотя бы НДС. Если представители Mercedes-Benz предпочли от комментариев этой инициативы отказаться, то в BMW не поддержали шаг, ведущий к увеличению фискальной нагрузки на бизнес или на потребителей.

Вряд ли обрадуются новой шкале акцизов и рядовые потребители, но на их мнение в нашей стране обращать внимание не принято.