Сколько будет стоить в России новый Chrysler Pacifica

Минивэн, пришедший в прошлом году на смену модели Town & Country, обойдется отечественному покупателю минимум в 3 899 000 рублей. Причем подразумевается, что это будет авто белого цвета, так как за любой другой окрас возьмут доплату размером в 50 тысяч. Доступная у нас комплектация Limited Platinum считается топовой на североамериканском рынке, этим и объясняется не слишком демократичный ценник новой модели.

Длина кузова составляет 5218 мм, ширина — 1998 мм, высота — 1750 мм в высоту. Минимальный объем багажника — 915 л, если сложить третий ряд — 2478 л, максимальная вместимость — 3979 л. В список оснащения минивэна входит камера заднего вида, бесключевой доступ и запуск двигателя, кожаный салон с отдельными элементами из дерева, трехсекционная панорамная крыша, внешние зеркала с подогревом, электроприводом и памятью, ксеноновые фары с омывателем, трехзонный климат-контроль и круиз-контроль. Кроме того, салон оборудован передними и боковыми подушками безопасности для водителя и пассажира, а также шторками для всех рядов. В стандартное оснащение также включен педальный узел с электроприводом и памятью, обогрев сидений первого и второго ряда (передние — с вентиляцией, электроприводом и памятью), руль с обогревом, 7-дюймовый ЖК-экран на панели приборов и 8,4-дюймовый экран мультимедийной системы, аудиосистема с 9 динамиками и сабвуфером, электропривод двери багажника и сдвижных боковых дверей, ЭРА-ГЛОНАСС и другое оборудование.

За отдельную плату доступны такие пакеты, как Hands Free за 25 000 рублей, куда входят электропривод третьего ряда кресел, электропривод пятой и боковых дверей с функцией hands free. Комплект Theater за 130 000 рублей включает мониторы в спинках сидений, мультимедиа с поддержкой Blu-Ray и DVD, а также трехканальные беспроводные наушники. Пакет «Безопасность» за 60 000 рублей порадует адаптивным круиз-контролем, парковочным ассистентом и системой кругового обзора. Примечательно, что начальная цена новинки выше чем у Toyota Alphard от 3 578 000 рублей, не говоря уже о VW Multivan от 2 635 600 и Mercedes-Benz V-класса от 2 960 500 рублей.