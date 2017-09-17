Тест-драйв Peugeot Traveller: бизнес-шаттл или семейное гнездышко

Новый Peugeot Traveller пришел на смену старому пассажирскому Expert Tepee одновременно со своим родственником по концерну PSA моделью Citroen SpaceTourer. Отличаются они только оформлением передней части кузова и кормы, а салон, техническая часть, комплектации и цены — абсолютно одинаковые. Экстерьер Traveller выглядит в духе времени, прорисован без дизайнерских откровений и исполнен по законам жанра: массивная передняя часть с высоким бампером, короткий покатый капот, продолговатый кузов и угловатая корма с вертикальными фонарями и низким бампером.

Сдвижные двери здесь так же, как и в Citroen SpaceTourer, можно открыть, проведя ногой под бампером с соответствующей стороны. Обычно таким же способом отворяется багажник в некоторых моделях, и это действительно очень удобно, когда заняты руки. Тестовый вариант удостоен боковых дверей с электроприводом с обеих сторон, ширина проемов составляет средний параметр в классе — 933 мм, и этого вполне хватает, чтобы комфортно пройти на второй или третий ряд.

Во время испытаний мы имели возможность оценить все преимущества самой длинной топовой версии Business VIP размером 5309х2010х1877 мм с конфигурацией пассажирского салона 6+1. Второй ряд включал два отдельных кресла, а галерку занимал трехместный диван. Объем багажника от пола до крыши за третьим рядом составлял необъятные 1384 л. Сложив задний диван объем грузового отделения увеличивается до 2400 л, а при сложенных сиденьях как третьего, так и второго ряда объем пространства достигает 3300 л. А если полностью освободить салон от посадочных мест, то размер отсека равен 4554 л. Вот вам и фургон для перевозки мебели!