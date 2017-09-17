Тест-драйв Peugeot Traveller: бизнес-шаттл или семейное гнездышко

Фото Денис Халфин
Что это — корпоративный бизнес-шаттл или семейное гнездышко на колесах — решит, как обычно, потребитель. Лично у меня один только вид микроавтобуса вызывает непреодолимое желание бросить все, загнать за выдвижную дверь все честное семейство и умчать прочь от рабочих будней далеко и надолго.
Денис Халфин

Новый Peugeot Traveller пришел на смену старому пассажирскому Expert Tepee одновременно со своим родственником по концерну PSA моделью Citroen SpaceTourer. Отличаются они только оформлением передней части кузова и кормы, а салон, техническая часть, комплектации и цены — абсолютно одинаковые. Экстерьер Traveller выглядит в духе времени, прорисован без дизайнерских откровений и исполнен по законам жанра: массивная передняя часть с высоким бампером, короткий покатый капот, продолговатый кузов и угловатая корма с вертикальными фонарями и низким бампером.

Сдвижные двери здесь так же, как и в Citroen SpaceTourer, можно открыть, проведя ногой под бампером с соответствующей стороны. Обычно таким же способом отворяется багажник в некоторых моделях, и это действительно очень удобно, когда заняты руки. Тестовый вариант удостоен боковых дверей с электроприводом с обеих сторон, ширина проемов составляет средний параметр в классе — 933 мм, и этого вполне хватает, чтобы комфортно пройти на второй или третий ряд.

Во время испытаний мы имели возможность оценить все преимущества самой длинной топовой версии Business VIP размером 5309х2010х1877 мм с конфигурацией пассажирского салона 6+1. Второй ряд включал два отдельных кресла, а галерку занимал трехместный диван. Объем багажника от пола до крыши за третьим рядом составлял необъятные 1384 л. Сложив задний диван объем грузового отделения увеличивается до 2400 л, а при сложенных сиденьях как третьего, так и второго ряда объем пространства достигает 3300 л. А если полностью освободить салон от посадочных мест, то размер отсека равен 4554 л. Вот вам и фургон для перевозки мебели!

Салон легко и просто трансформируется, сидения сдвигаются продольно, и без особых усилий складываются. Объемный короб с вещевым отсеком между креслами второго ряда чудесным образом превращается в портативный столик, который может служить и для работы, и для обеда. Кроме того, откидные столики можно найти на спинках передних сидений, а для пассажиров второго и третьего ряда здесь предусмотрены розетки, вентиляция с отоплением, подстаканники, вещевые отсеки, освещение и т. д. К тому же, ни водитель, ни пассажир вряд ли пожалуется на недостаток пространства в этих французских апартаментах.

Большое и удобное водительское кресло оснащено регулировкой поясничного подпора, функцией массажа и удобным подлокотником, а между передними сидениями в наличии широкое свободное пространство, которое дает возможность прохода на второй ряд. Высокая посадка и прекрасная обзорность вдохновляют на увлекательное романтическое путешествие…

Впрочем, оформление салона отдает холодным рационализмом, и с романтикой ничего общего не имеет. Интерьер лишен дизайнерских экспериментов и напоминает убранство немецких моделей, где внимание акцентировано главным образом на функциональности. Единственное нестандартное решение лично мне пришлось по душе: функцию привычного селектора переключения трансмиссии здесь исполняет миниатюрная шайба на центральной консоли. Нечто похожее встречается в моделях Jaguar и Land Rover, но здесь это выглядит попроще, и в плане функциональности никаких проблем нет.

В самой дорогой комплектации панель приборов отличается хромированной окантовкой колодцев спидометра и тахометра, а также цветным 3,5-дюймовым экраном. Еще один монитор украшает центр торпедо — 7-дюймовый, интерактивный с качественной графикой и оперативным откликом на касание.

Салон французского микроавтобуса богат на разного рода вещевые отсеки. Объем стандартного бардачка — 5,7 л, еще один — сверху, а по бокам у передних стоек расположилось по подстаканнику, которые в безоблачную погоду открыты солнцу — не лучшее место для прохладительных напитков. Еще одно отделение для мелочей приютилось на центральной консоли над шайбой переключения трансмиссии. Но этом приятные сюрпризы не кончаются: большие 8,3-литровые карманы расположены в дверных панелях, а шестилитровый вещевой отсек — под сидением переднего пассажира.

В России Traveller комплектуется единственным дизельным мотором HDi объемом 2,0 литра, мощностью 150 лошадиных сил, а в качестве трансмиссии предлагается шестиступенчатый «автомат» либо шестискоростная «механика». Тяговитый и задорный турбодизель просыпается на самых низах, когда «француз» с энтузиазмом взрывается и мчит, как олимпиец. Но вот беда — взрывного запала все-таки хватает ненадолго. Как бы 150 лошадей усердно не старались, но разгонять такой тяжеловатый вагончик непросто. Поэтому приходилось контролировать местный табун и дозировать газ. К счастью, отзывчивая трансмиссия совсем не ленится, и без задержек отстреливает очередную передачу. Для азартной езды можно воспользоваться подрулевыми лепестками ручного режима коробки, который позволит раскрыть потенциал турбодизеля на полную катушку.

Неудивительно, что высокий кузов при активных маневрах на значительной скорости легко входит в крены. А вот подвеска почему-то совсем не стеснялась покорно смиряться с волнообразным покрытием, так что микроавтобус иной раз приходится подлавливать с помощью руля, чтобы удержать на нужной траектории. Зато на загородной трассе с ровным асфальтом Traveller демонстрирует великолепную плавность хода и ведет себя вполне предсказуемо. Так что на таком транспорте сложно удержаться от искушения укатить всей семьей на юга…

Кстати, у французских кроссоверов концерна PSA в новый микроавтобус позаимствовал шайбу Grip Control с регулировкой режимов ESP — «трасса», «песок», «снег» и «бездорожье», так что при клиренсе 175 мм Traveller всегда готов к щадящему бездорожью. Новый микроавтобус от Peugeot создан на модульной платформе EMP2, которую концерн PSA использовал в последних моделях Citroen и Peugeot. В России Traveller доступен в двух вариантах длины (M — 4959 и XL — 5309 мм) с одинаковой колесной базой — 3275 мм. В зависимости от комплектации, модель готова вместить до восьми человек, включая водителя. Самая короткая версия длиной 4606 мм на наш рынок не поставляется.

Базовое исполнение Active с «механикой», которое доступно на выбор в двух вариантах длины М — 4959 и XL — 5309 мм, обойдется соответственно в 1 999 000 ₽ и в 2 099 000 ₽ Для версий с «автоматом» стоимость выше — 2 139 000 и 2 189 000 ₽ Топовая комплектация Business VIP, которая оснащается исключительно автоматической трансмиссией, обойдется в 2 699 000 ₽

Список конкурентов Peugeot Traveller начинается с самого доступного варианта: итальянского клона предшествующего Jumpy — FIAT Scudo Panorama, который оценен всего лишь в 1 785 000 − 1 875 000 ₽ Корейский Hyundai H-1 обойдется в диапазоне от 1 954 000 до 2 204 000 ₽, Ford Tourneo Custom — от 1 996 000 до 2 131 000 ₽, а самый известной одноклассник VW Caravelle стоит от 2 220 400 до 4 043 700 ₽

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18 сентября 2017
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