Совфед одобрил глобальное повышение цен на автомобили

Уже в начале осени по информации, просочившейся из разных источников, было понятно: автомобили массово подорожают. Государству стало завидно смотреть, как беспардонно наживаются на покупателях производители, и оно также решило припасть к животворящей струе, текущей из карманов потребителей в кассы автомагазинов.

Как сообщает ТАСС, с начала будущего года ставки акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо вырастут на 50 копеек за 1 литр, а потом еще раз на столько же с 1 июля 2018 года. Акцизы на автомобили мощностью ниже 200 л. с. планово повышаются на сущие копейки. Но тем, кто хочет купить машину с двигателем посерьезнее, стоит как следует подумать. Если по существовавшему раньше проекту налог составлял 45 рублей с «лошадки», то теперь все обстоит не так радужно.

За автомобиль с мотором от 200 до 300 л. с. включительно ставка вырастет до 714 рублей за силу, от 300 до 400 л. с. — 1218 целковых, от 400 до 500 л. с. — 1260 рубликов, свыше 500 л. с. — 1302 «деревянных». Нетрудно подсчитать, что в денежном выражении производителям предстоит платить соответственно 142 800, 365 400, 504 000 и 651 000 рублей за каждый автомобиль как минимум. И если кто-то думает, что они возьмут эти затраты на себя, то он глубоко заблуждается. Все дополнительные расходы лягут на конечного покупателя.

При этом, естественно, транспортный налог отменять никто не собирается, несмотря на все разговоры.