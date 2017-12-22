Пятидверная Lada 4x4 будет стоить 1 млн. рублей

В Германии впервые стартовали продажи пятидверной модификации Lada 4x4. До последнего времени европейцы могли приобрести лишь трехдверного российского «проходимца». Немецкие автомобильные издания с энтузиазмом сообщают читателям, что длина Lada 4x4 Urban о пяти дверях достигает аж 4,24 метра, тогда как привычная «трехдверка» может похвастаться всего 3,64 метрами. А размер грузового отсека увеличен с 263 литров до почти фантастических 440 литров.

В базовой комплектации пятидверная Lada 4x4 стоит в Германии 12 990 евро — около 896 000 рублей по текущему курсу. А если заказать эту же машину с бамперами, окрашенными в цвет кузова, литыми дисками, креплением Isofix, иммобилайзером, подстаканникоами, обогревом сидений(!), электростеклоподъемниками и электрорегулировкой зеркал с обогревом, цена пятидверной Lada 4x4 Urban вырастет до 14 290 евро, что эквивалентно почти 1 млн. рублей. Заметим, что эту модель в аналогичной комплектации в России можно приобрести не дороже 600 000 рублей.