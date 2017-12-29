Какие автомобили подешевели в России перед новым годом

Китайская компания Geely снизила ценник на кроссовер Emgrand X7. В зависимости от комплектации модель подешевела на 2,1—3,6%. Правда, изменения коснулись лишь двух модификаций с 1,8- и 2,0-литровыми моторами мощностью 125 и 140 л. с. Топовая версия со 148-сильным двигателем объемом 2,4 литра стоит столько же, сколько и прежде.

Помимо Geely Emgrand X7, за период с 16 по 29 декабря подешевел и пикап Volkswagen Amarok. Только вот, опять же, касается это единственной комплектации. Стоимость грузовичка в исполнении Trendline снизилась на 4,2%. А автомобили в версиях Canyon и Comfortline, напротив, стали дороже на 0,1%

Еще несколько автостроителей переписали свои прайсы в большую сторону. Так, Toyota увеличила цены на кроссовер RAV4 на 0,3—0,4%. А китайский Haval H2 подорожал аж на 6,8—7,6% в зависимости от комплектации, сообщает агентство «Автостат».