Баварцы представили обновленные компактвэны BMW 2-й серии

Нельзя сказать, что BMW 2-й серии Active Tourer пользуется ажиотажным спросом у российских покупателей. Даже несмотря на то, что по сути единственным конкурентом баварской «двойки» является Mercedes-Benz B-класса, в очередь за ней покупатели не выстраиваются. Способствует ли росту продаж проведенный рестайлинг — покажет время. Но шанс есть, поскольку автомобиль заметно посвежел внешне и получил новую коробку передач.

Компактвэны 2-й серии Active Tourer и Grand Tourer оснастили увеличенной радиаторной решеткой, видоизмененными фарами и иным бампером с выросшими в размерах воздухозаборниками. Некоторые корректировки дизайнеры внесли и в заднюю часть — появился перелицованный бампер и другие патрубки выпускной системы. В салоне «двоек» можно обнаружить новый селектор переключения передач и информационно-развлекательный комплекс с 6,5- или 8,8-дюймовым дисплеем в зависимости от выбранной комплектации.