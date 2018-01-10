Баварцы представили обновленные компактвэны BMW 2-й серии

Фото: www.netcarshow.com
Компания BMW презентовала обновленные компактвэны 2-й серии Active Tourer и Grand Tourer. Автомобили не только преобразились внешне, но и обзавелись модернизированными моторами и новой коробкой передач.
Виктория Базылева

Нельзя сказать, что BMW 2-й серии Active Tourer пользуется ажиотажным спросом у российских покупателей. Даже несмотря на то, что по сути единственным конкурентом баварской «двойки» является Mercedes-Benz B-класса, в очередь за ней покупатели не выстраиваются. Способствует ли росту продаж проведенный рестайлинг — покажет время. Но шанс есть, поскольку автомобиль заметно посвежел внешне и получил новую коробку передач.

Компактвэны 2-й серии Active Tourer и Grand Tourer оснастили увеличенной радиаторной решеткой, видоизмененными фарами и иным бампером с выросшими в размерах воздухозаборниками. Некоторые корректировки дизайнеры внесли и в заднюю часть — появился перелицованный бампер и другие патрубки выпускной системы. В салоне «двоек» можно обнаружить новый селектор переключения передач и информационно-развлекательный комплекс с 6,5- или 8,8-дюймовым дисплеем в зависимости от выбранной комплектации.

Фото: www.netcarshow.com

Как и раньше, в моторную гамму входят трех- и четырехцилиндровые бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 109 до 231 л. с. Правда, они подверглись модернизации, благодаря которой инженерам удалось снизить степень вибрации, а в дизелях — еще и уровень выбросов вредных веществ.

В качестве коробки передач покупателям предложат шестиступенчатую «механику» и — впервые для этой модели — семидиапазонный «робот». Топовый модификации, оснащенные системой полного привода, могут комплектоваться и традиционным восьмиступенчатым «автоматом».

В шоу-румы европейских дилеров BMW обновленные компактвэны 2-й серии поступят в мае нынешнего года. Когда переживший рестайлинг Active Tourer доберется до России — пока неизвестно. Напомним, что обзавестись нынешней версией машины на сегодняшний день можно, заплатив от 1 710 000 рублей.

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10 января 2018
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