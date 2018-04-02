Объявлены российские цены на Subaru Legacy

О том, что Subaru возобновляет поставки Legacy в нашу страну, стало известно еще в феврале. Представители компании уже опубликовали подробную информацию о седане шестого поколения и даже объявили сроки начала продаж — май нынешнего года. Наконец, они анонсировали и цены автомобиля, которые стартуют с 2 069 000 рублей.

«Легаси» будет продаваться в России в двух комплектациях Elegance и Premium ES. За машину в более дорогом исполнении придется отдать уже не менее 2 219 900 целковых. Автомобиль безальтернативно оснащается оппозитным 2,5-литровым 175-сильным двигателем и бесступенчатой трансмиссией Lineartronic.

Subaru Legacy в базовой комплектации Elegance располагает светодиодными ходовыми огнями, USB-разъемами для подзарядки гаджетов пассажиров второго ряда и системой помощи при экстренном торможении.

Круиз-контроль, обогрев всех сидений, камера заднего вида, датчики дождя и освещенности, двухзонный климат-контроль и мультимедийный комплекс с восьмидюймовым тачпадом, как и прочие опции, предлагаются за дополнительную плату.