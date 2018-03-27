Как подключиться к интернету в машине

Фото www.bestwirelessroutersnow.com
Глобальная паутина окутала наш быт мертвой хваткой, и многие уже не представляют своего существования вне режима онлайн. Накануне сезона отпусков проблема стабильной интернет-связи, доступной во время автомобильного путешествия сразу для всех пассажиров, становится актуальной как никогда. Какие имеются варианты подключения к Сети в машине, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Смартфон

Как правило, все современные смартфоны, работающие на платформах iOS, Android и Windows Phone, имеют функцию модема, поэтому их часто используют в качестве маршрутизаторов. К ним можно подсоединить ноутбуки, планшеты, смартфоны, MP3-плееры, а также штатную мультмедиасистему автомобиля, если она поддерживает WiFi. Это самый простой способ, не требующий лишних расходов и покупки дополнительного оборудования. Главное, чтобы тариф Интернет-подключения предоставлял неограниченный трафик. В обратном случае с увеличением пользователей ресурс доступных мегабайтов быстро израсходуется.

USB-модем

Крупнейшие операторы связи предалагют свои USB-модемы с функцией WiFi, но лучше выбрать универсальное устройство, куда можно вставить любую симкарту. При покупке стоит учитывать, чтобы география покрытия провайдера совпадала с маршрутом вашего путешествия. Доступные на рынке USB-модемы стоят от 900 до 5500 рублей. Если мультимедийная система вашего автомобиля не оборудована USB-портом, модем можно подключить с помощью специального адаптера, который вставляется в прикуриватель. Такие устройства обычно входят в его комплект.

Роутер

Стационарный беспроводной 3G/4G маршрутизатор с разъемами для подключения внешних антенн обеспечит более стабильный сигнал и высокое качество связи. При таком соединении не будет проблем с просмотром онлайн-видео и прослушиванием интернет-радио. Обойдется это удовольствие несколько дороже, чем простой USB-модем — от 4000 до 20 000 рублей. Благодаря небольшим размерам, роутер можно разместить в салоне машины в любом укромном месте. Устройство подключается к разным операторам связи, а если оно оснащено встроенной аккумуляторной батареей, его можно использовать в другом месте. Впрочем, радиус действия сети WiFi у таких роутеров может достигать 50 м.

Автомобиль с штатным роутером

Самый дорогостоящей способ решить проблему интернета в дороге — купить машину с встроенной точкой доступа WiFi. Таких автомобилей появляется на рынке все больше и больше, причем речь идет не только о премиальном сегменте. Скорее всего со временем штатная интернет-связь станет доступна и в бюджетных моделях. Тем более, что доступ в Сеть, интегрированный в информационно-развлекательную систему, позволяет использовать дополнительные полезные функции, самая известная из которых — онлайн-навигация с отображением текущего трафика.

мобильные приложения, смартфон, технология, мультимедиа, аксессуары, автопутешествие, автотуризм
27 марта 2018
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