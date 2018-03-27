Как подключиться к интернету в машине

Смартфон

Как правило, все современные смартфоны, работающие на платформах iOS, Android и Windows Phone, имеют функцию модема, поэтому их часто используют в качестве маршрутизаторов. К ним можно подсоединить ноутбуки, планшеты, смартфоны, MP3-плееры, а также штатную мультмедиасистему автомобиля, если она поддерживает WiFi. Это самый простой способ, не требующий лишних расходов и покупки дополнительного оборудования. Главное, чтобы тариф Интернет-подключения предоставлял неограниченный трафик. В обратном случае с увеличением пользователей ресурс доступных мегабайтов быстро израсходуется.

USB-модем

Крупнейшие операторы связи предалагют свои USB-модемы с функцией WiFi, но лучше выбрать универсальное устройство, куда можно вставить любую симкарту. При покупке стоит учитывать, чтобы география покрытия провайдера совпадала с маршрутом вашего путешествия. Доступные на рынке USB-модемы стоят от 900 до 5500 рублей. Если мультимедийная система вашего автомобиля не оборудована USB-портом, модем можно подключить с помощью специального адаптера, который вставляется в прикуриватель. Такие устройства обычно входят в его комплект.