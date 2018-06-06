В России внезпапно подорожали внедорожники УАЗ

Продажи УАЗ в России продолжают падать, а автостроитель, словно специально отпугивая покупателей, задирает цены. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), за первые четыре месяца года дилеры ульяновской марки реализовали 10 783 автомобиля, что на 17% меньше, нежели в январе-апреле 2017-го. И это при том, что рынок новых легковых и легких коммерческих машин вырос на 20,5%.

Ощутимее всего подорожал УАЗ «Хантер». Цена внедорожника в базовом исполнении «Классик» увеличилась сразу на 18 500 рублей. За машину с 2,7-литровым 128-сильным двигателем и механической коробкой передач в автосалонах теперь просят от 644 900. «Патриот» и «Пикап» прибавили в цене по 10 000 рублей во всех комплектациях, за исключением начальной. То есть их стартовые прайсы остались прежними — 719 000 и 749 000 целковых.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в шоу-румы дилеров поступили «Патриоты» в особой экспедиционной модификации. Вездеходы в этом исполнении отличаются расширенным набором оборудования для офф-роуда, эксклюзивными оттенками окраски кузова и ценником, перевалившим за 1 млн. рублей.