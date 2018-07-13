Кроссоверы Peugeot подорожали

Меньше всех вырос в цене компактный 2008: ценник на эту модель в любой комплектации увеличился на 26 000 «деревянных». Теперь базовая версия модели Active — обойдется покупателю не менее чем в 1 450 000 рублей. Вариант 2008 с более богатой начинкой теперь стартует от 1 510 000 целковых.

За 3008-й просят на 40 000 больше. Самый доступный вариант модели бренд предлагает теперь за 1 819 000 рублей.

Покупка флагмана российской линейки кроссоверов Peugeot — большого 5008 — облегчит карман автолюбителя не менее чем на 2 019 000 рублей. Что также на 40 000 рублей больше, чем до последнего времени.

Стоимость пассажирского «каблука» Partner Tepee взлетела на 30 000 рублей: сейчас она начинается от 1 438 000.

Напомним, что, кроме «французов», еще не менее 12 автомобильных брендов в в июле подняли ценники на свою продукцию. Ряд экспертов объясняют это стабильным ростом продаж на отечественном авторынке: тот же Peugeot за прошедшее полугодие реализовал в России на 33% больше машин, чем за аналогичный период прошлого года.

Заметим также, что в текущем июле российский модельный ряд Peugeot покинули хэтчбек 308 и седан 508. Первый — по причине маленького спроса, а второй — из-за грядущей смены поколений.