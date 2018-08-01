Кроссоверы BMW заметно подорожали

Начнем с того, что BMW X6 прибавил к ценнику от 70 000 до 100 000 рублей во всех комплектациях. Кроме того, самый старший из семейства X обзавелся новым базовым вариантом xDrive30d с пакетом Business. Его производитель предлагает за сумму от 4 780 000 «деревянных». Так же на 70 000 подскочил прайс на BMW X6 с приставкой М. За спортивную версию SUV теперь придется отвалить не меньше 7 800 000 целковых.

BMW X3 приобрела еще одну комплектацию М40d, стоимость которой начинается от 4 340 000 рублей. Стартовая цена на «икс третий» осталась прежней — 3 030 000. А рестайлинговый BMW X4 обогатилась двумя новыми вариациями с дизельными моторами xDrive30d и M40d. Стать владельцем таких машин можно за сумму от 3 990 000 до 4 660 000 ₽ соответственно. Прайс на базовую версию остался неизменным: он берет старт от отметки 3 350 000 «деревянных», сообщает агентство «Автостат».

Напомним, что BMW в рейтинге продаж за первое полугодие текущего года заняла 13-е место: производитель сумел реализовать 16 989 премиальных автомобилей, подняв процентные показатели на 17 пунктов относительно того же периода 2017 года.