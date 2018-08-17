Сколько стоит американская мечта: объявлены цены на новый Jeep Wrangler

Компания Jeep обнародовала российские ценники на новое поколение Wrangler — самого культового внедорожника в мире. Чистокровный «американец» предложен в трех комплектациях: Sport, Sahara и Rubicon в трех- и пятидверном кузове. Стоимость базовой «трехдверки» Jeep Wrangler Sport стартует от 3 150 000 рублей.
Sport с пятью дверями обойдется покупателю минимум в ₽3 380 000. За эти деньги джипер получит 17-дюймовые стальные колесные диски, жесткий верх черного цвета, обычный кондиционер, цифровую приборную панель диаметром 3,5 дюйма, мультимедийную систему с пятидюймовым сенсорным экраном и аудиоплеер с восемью динамиками.
Прайс на короткую версию Sahara начинается от 3 490 000 «деревянных», а такой же пятидверный «проходимец» уедет с вами хоть на край света за 3 730 000 рублей.
В этой комплектации можно рассчитывать на 18-дюймовые легкосплавные диски с обычной «резиной», жесткий верх в цвет кузова, семидюймовую виртуальную «приборку», дисплей мультимедиа диагональю 7 дюймов и еще один дополнительный динамик аудиопроигрывателя.
Чтобы приобрести Rubicon, нужно расстаться минимум с 3 740 000, а если хочется «длинномер», то и с 3 950 000 «целковых». Но и за эту кругленькую сумму клиент получает не все. За отдельные деньги можно докупить стильные черные диски с внедорожными шинами, мягкий верх с электроприводом и 8,4-дюймовый монитор для информационно-развлекательной системы.
Габаритная длина внедорожника в трехдверном варианте равна 4334 мм, а еще одна пара дверей добавляет к этому параметру 55 см и, что немаловажно, 45 см к колесной базе (2459 мм — 3 двери, 3008 мм — 5 дверей).
Полноприводная новинка в РФ пока предложена только с одним вариантом мотора: бензиновой турбированной «четверкой» объемом 2 л и мощностью 272 л. с., сочетающейся с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Дизельный агрегат появится чуть позже.
Кстати, портал «АвтоВзгляд» уже успел испытать новый Jeep Wrangler на родине внедорожника. Захватывающий тест-драйв можно найти здесь.