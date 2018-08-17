Сколько стоит американская мечта: объявлены цены на новый Jeep Wrangler

Sport с пятью дверями обойдется покупателю минимум в ₽3 380 000. За эти деньги джипер получит 17-дюймовые стальные колесные диски, жесткий верх черного цвета, обычный кондиционер, цифровую приборную панель диаметром 3,5 дюйма, мультимедийную систему с пятидюймовым сенсорным экраном и аудиоплеер с восемью динамиками.

Прайс на короткую версию Sahara начинается от 3 490 000 «деревянных», а такой же пятидверный «проходимец» уедет с вами хоть на край света за 3 730 000 рублей.

В этой комплектации можно рассчитывать на 18-дюймовые легкосплавные диски с обычной «резиной», жесткий верх в цвет кузова, семидюймовую виртуальную «приборку», дисплей мультимедиа диагональю 7 дюймов и еще один дополнительный динамик аудиопроигрывателя.