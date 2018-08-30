Пять новых дорожных знаков, в которых легко запутаться

Минувшей зимой стартовал очередной правительственный эксперимент, пополнивший ПДД новыми дорожными знаками. Неведомыми ранее табличками решили на пробу «украсить» улицы нескольких крупных городов. Портал «АвтоВзгляд» выбрал пять самых загадочных указателей, которые со дня на день могут появиться на дорогах.
Виктория Базылева

В начале нынешнего года в «пилотных» городах — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — вступили в силу аж восемьдесят новых дорожных знаков. И хотя эти таблички уже давно внесены в ПДД, вживую их пока никто не видел. Причиной тому является отсутствие ГОСТа на эти самые экспериментальные указатели. То есть, придумать их — придумали, а разработать стандарт, формулирующий требования к знакам, не успели. Все, в общем, как обычно.

Однако это вовсе не значит, что вплоть до ноября 2020 года — предполагаемой даты завершения эксперимента — ГОСТ так и не увидит свет, как водители не увидят табличек, а гаишники — «лишней» копеечки у себя в кармане. Документ может выйти в любой момент, и автомобилисты к этому знаменательному событию должны быть готовы. А вообще, даже страшно представить, какая путница возникнет, когда и без того «плавающие» в ПДД рулевые обнаружат таинственные указатели…

Фото: oppositelock.kinja.com

Надо, правда, сказать, что большая часть новых знаков интуитивно понятна. И вряд ли она введет в ступор тех граждан, которым хватило ума осилить такое тонкое искусство, как вождение. Многие таблички похожи на те, что уже применяются — догадаться, о чем информируют свежие указатели, проводя аналогии, вполне себе реально. Многие, но не все. Портал «АвтоВзгляд» выбрал пять самых мудреных знаков, с которыми, по нашему мнению, у автомобилистов могут возникнуть сложности.

Диагональный пешеходный переход

Представьте себе знак 5.19.1 или 5.19.2, обозначающий пешеходный переход — тот, где на синем фоне в белом треугольнике изображен человечек, гордо шагающий по «зебре». А теперь немного пофантазируем: оставьте синий фон, фигурку пешехода и дорисуйте четыре стрелочки по углам, как бы растягивающие персонажа. Вот так вот выглядит новая табличка 5.19.3д, предупреждающая водителя о приближении к перекрестку с диагональным переходом.

Запрет остановки и стоянки

В рамках эксперимента российские власти «прокачали» и красно-синие круги, запрещающие остановку или стоянку (3.27, 3.28, 3.29, 3.30). На них тоже появились стрелочки, которые указывают, на какой именно стороне улицы действует знак (3.27д – 3.30д). Любопытно, что располагаться они могут не только на столбах и прочих привычных нам опорах, но и на стенах зданий, ограждениях. Поэтому, прежде, чем выбрать место для парковки, внимательнее смотрите по сторонам.

Фото: nashkiev.ua

Внеуличная парковка

И еще немного о стоянках. В Правилах дорожного движения появился знак, похожий на 6.4. «Парковка» — белая буква «Р» на синем фоне… под крышей, в домике. Увидите табличку 6.4.1д, помните: она разрешает пришвартовываться только в крытом помещении, не на улице. Впрочем, не факт, что она вызовет у вас вопросы — такие указатели изредка встречаются на частных паркингах.

Вафельница

Трудно догадаться, что же обозначает серый квадрат, перечеркнутый желтыми линиями. Это изображение наверняка доставит немало хлопот курсантам автошкол, зазубривающим ПДД по книгам. Те же водители, что увидят 3.34д на пересечении дорог — а устанавливаться он может только там — сразу поймут, что перед ними знак запрета въезда на перекресток в случае затора. Намекнет на это сетчатая желтая разметка, более известная в народе как злосчастная «вафельница».

Направление движения на следующем перекрестке

Приметив над дорогой скопище знаков особых предписаний типа 5.15.2 (белые стрелочки на синем фоне, указывающие направление движения по полосам), вы зададитесь сразу несколькими вопросами: отчего их стало в два раза больше, что означают синие таблички, а что — белые и, главное, почему они противоречат друг другу? Спокойно! Синие призваны направлять водителя на ближайшем перекрестке, а белые — на следующем. Да, это не очень удобно, ведь их слишком много. Зато вы успеете заранее перестроиться в нужный ряд, не навлекая на себя проклятий от других автомобилистов, которым вы по незнанию создадите помехи.

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30 августа 2018
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