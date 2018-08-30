Пять новых дорожных знаков, в которых легко запутаться

В начале нынешнего года в «пилотных» городах — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — вступили в силу аж восемьдесят новых дорожных знаков. И хотя эти таблички уже давно внесены в ПДД, вживую их пока никто не видел. Причиной тому является отсутствие ГОСТа на эти самые экспериментальные указатели. То есть, придумать их — придумали, а разработать стандарт, формулирующий требования к знакам, не успели. Все, в общем, как обычно.
Однако это вовсе не значит, что вплоть до ноября 2020 года — предполагаемой даты завершения эксперимента — ГОСТ так и не увидит свет, как водители не увидят табличек, а гаишники — «лишней» копеечки у себя в кармане. Документ может выйти в любой момент, и автомобилисты к этому знаменательному событию должны быть готовы. А вообще, даже страшно представить, какая путница возникнет, когда и без того «плавающие» в ПДД рулевые обнаружат таинственные указатели…