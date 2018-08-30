Пять новых дорожных знаков, в которых легко запутаться

Надо, правда, сказать, что большая часть новых знаков интуитивно понятна. И вряд ли она введет в ступор тех граждан, которым хватило ума осилить такое тонкое искусство, как вождение. Многие таблички похожи на те, что уже применяются — догадаться, о чем информируют свежие указатели, проводя аналогии, вполне себе реально. Многие, но не все. Портал «АвтоВзгляд» выбрал пять самых мудреных знаков, с которыми, по нашему мнению, у автомобилистов могут возникнуть сложности.

Диагональный пешеходный переход

Представьте себе знак 5.19.1 или 5.19.2, обозначающий пешеходный переход — тот, где на синем фоне в белом треугольнике изображен человечек, гордо шагающий по «зебре». А теперь немного пофантазируем: оставьте синий фон, фигурку пешехода и дорисуйте четыре стрелочки по углам, как бы растягивающие персонажа. Вот так вот выглядит новая табличка 5.19.3д, предупреждающая водителя о приближении к перекрестку с диагональным переходом.

Запрет остановки и стоянки

В рамках эксперимента российские власти «прокачали» и красно-синие круги, запрещающие остановку или стоянку (3.27, 3.28, 3.29, 3.30). На них тоже появились стрелочки, которые указывают, на какой именно стороне улицы действует знак (3.27д – 3.30д). Любопытно, что располагаться они могут не только на столбах и прочих привычных нам опорах, но и на стенах зданий, ограждениях. Поэтому, прежде, чем выбрать место для парковки, внимательнее смотрите по сторонам.