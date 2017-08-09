Медведев стал фанатом беспилотного транспорта

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил Аркадию Дворковичу составить перечень объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, с помощью которого должны будут создаваться информационно-телекоммуникационые элементы для движения беспилотного транспорта. Как сообщает сайт правительства РФ, приоритетными направлениями транспортных потоков, подлежащих «обесчеловечиванию», названы транспортные коридоры «Север — Юг» и «Запад — Восток».

Так же поручено устанавливать на общественном и грузовом транспорте системы «искусственного интеллекта», которые повысят безопасность дорожного движения. Такие поручения появились по итогам совещания 21 июля под председательством Дмитрия Медведева, посвященном развитию беспилотного и электрического транспорта в России.

В ходе него глава правительства заявил, в частности, что использование беспилотного транспорта может снизить количество дорожно-транспортных происшествий и «гармонично» распределить поток автомобилей, а также сделать поездки дешевле. Напомним, что в начале августа Ола Каллениус, начальник отдела исследований и разработок компании Mercedes-Benz заявил, что введение более «умных» автономных технологий потребует большего количества разнообразных датчиков, камер и лидаров, что скажется на стоимости производства таких моделей. По этой причине такие машины обойдутся покупателю дороже «на десятки тысяч долларов».