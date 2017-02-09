Российские мужчины и американские женщины мечтают о беспилотниках

В исследовании приняло участие более 33 000 жителей России и 7 тысяч граждан США. Как оказалось, чуть больше половины, а именно 56% наших соотечественников интересуется новостями о разработках беспилотников. В Штатах эта цифра чуть выше — 68%. Примечательно, что среди россиян больший интерес проявляют мужчины (42,6% из 56%), а в Америке, напротив, женщины (43% из 68%).

Однако 39% респондентов из России не уверены, что хотели бы попробовать прокатиться на автомобиле с автономной системой управления, хотя при этом практически никто не выбрал категорический отказ. Среди американцев дела обстоят несколько иначе: 6% точно не хотели бы оказаться в беспилотнике, а 26% пока не могут определиться.

В ходе опроса специалисты также выяснили, что россияне, имея автомобиль с автономным водителем, предпочли бы просто отдохнуть (48%), поработать (27%), посмотреть в интернете видео (35%) или «посидеть» в социальных сетях (33%). Жители США признались, что потратили бы время в поездке на общение с друзьями (40%), на выполнение дел по работе (39%) и на просмотр фильмов или телевизионных каналов (29%).