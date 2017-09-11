Автомобили отучат водителей отвлекаться от дороги

Как сообщается на официальном сайте Университета Уотерлу, инновационная система представляет собой несколько специальных камер, а также искусственный интеллект, который отличает обычные движения водителя от нестандартных.

К примеру, компьютер «видит», когда автомобилист берет в руки телефон, чтобы набрать SMS-сообщение/совершить звонок, или когда рулевой пытается достать какую-то вещь с заднего сиденья. В случае, если система «понимает», что водитель, отвлекаясь, подвергает себя, пассажиров и других участников дорожного движения опасности, она подает сигнал.

По мнению разработчиков, эта технология очень актуальна, учитывая, что сейчас автопроизводители активно внедряют в свои автомобили системы автономного управления. Так, если «подружить» эти «программы», компьютер мог бы брать управление машиной на себя, когда водителю необходимо совершить какие-либо действия, не имеющие отношение к вождению.