Jaguar Land Rover приступил к тестированию беспилотных автомобилей

В настоящее время компания Jaguar Land Rover разрабатывает как полуавтономные технологии, так и полностью автономные. Как утверждают представители марки, главной задачей является адаптация беспилотных машин к «максимально широкому спектру реальных задач» при любой погоде в различных дорожных условиях.

– Тестирование автономных автомобилей на общественных дорогах — важный опыт для компании, так как полный комплекс реальных дорожных условий позволит нам сделать поездки более безопасными в будущем. Использование данных с многочисленных сенсоров и их анализ помогает нам получать необходимые знания для внедрения беспилотных технологий, — говорит исполнительный директор по разработке продуктов Jaguar Land Rover Ник Роджерс.

О том, когда системы автономного и полуавтономого управления Jaguar Land Rover найдут применение на серийных автомобилях, производитель пока не сообщает.