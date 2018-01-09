Автомобили KIA подключат к интернету

В наше время, чтобы выйти в интернет, достаточно взять в руки более-менее современный смартфон. С помощью мобильного телефона, находясь в зоне действия сети, можно проверить почту, пообщаться с друзьями в социальных сетях, послушать музыку и даже посмотреть важный футбольный матч. Для удобства водителей автопроизводители начали устанавливать 3G, Wi-Fi и прочие модули в машины — чтобы обеспечить доступ к сервисам при помощи мультимедийной системы. К концу следующего десятилетия к интернету подключат и машины KIA.

Как сообщает портал Motor1, на выставке CES-2018 в Лас-Вегасе представители южнокорейской компании рассказали о своей новой стратегии ACE. Аббревиатура расшифровывается как Autonomous, Connected and Eco/electric — то есть «Автономный, подключенный и эко/электрический». Согласно плану, к 2025 году автостроитель выпустит не менее 16 экологически чистых машин — электрокаров и гибридов. А к 2030-му все автомобили с шильдиком KIA будут оснащены модулями для подключения к сети интернет. Однако никаких подробностей о новых моделях и системах пока нет — представители компании назвали лишь ориентировочные сроки.