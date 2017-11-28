Как «Яндекс.Такси» испытывает беспилотные автомобили

«Яндекс.Такси» тестировал свой беспилотник на заснеженных дорогах Подмосковья. Судя по видеоролику, автомобиль без проблем справлялся со всеми задачами как в светлое, так и в темное время суток. Он отличал красный сигнал светофора от зеленого, притормаживал перед пешеходами, придерживался своей полосы и даже совершал развороты. Хотя, конечно, не исключено, что проваленные задания остались за кадром.

Интересно другое — зачем «Яндексу» в принципе понадобилась разработка собственной системы автономного управления, которая требует огромных вложений? Возможно, для того, чтобы быть «в тренде» и не отставать от конкурентов. Или для того, чтобы было чем похвастаться перед правительством РФ, которое продвигает идею популяризации беспилотников. Как бы там ни было, пока к появлению на российских дорогах «автономных» машин не готова ни наша инфраструктура, ни законодательство.