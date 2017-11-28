Как «Яндекс.Такси» испытывает беспилотные автомобили

Не секрет, что машины с искусственным интеллектом совершают пока еще достаточно много ошибок. А зимние погодные условия создают для беспилотников дополнительные трудности. Системе становится сложнее «считывать» картинку из-за осадков, различать занесенную снегом дорожную разметку, распознавать дорожные знаки. Поэтому проведение зимных испытаний является обязательным этапом при разработке «автономных» машин.
«Яндекс.Такси» тестировал свой беспилотник на заснеженных дорогах Подмосковья. Судя по видеоролику, автомобиль без проблем справлялся со всеми задачами как в светлое, так и в темное время суток. Он отличал красный сигнал светофора от зеленого, притормаживал перед пешеходами, придерживался своей полосы и даже совершал развороты. Хотя, конечно, не исключено, что проваленные задания остались за кадром.
Интересно другое — зачем «Яндексу» в принципе понадобилась разработка собственной системы автономного управления, которая требует огромных вложений? Возможно, для того, чтобы быть «в тренде» и не отставать от конкурентов. Или для того, чтобы было чем похвастаться перед правительством РФ, которое продвигает идею популяризации беспилотников. Как бы там ни было, пока к появлению на российских дорогах «автономных» машин не готова ни наша инфраструктура, ни законодательство.