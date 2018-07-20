В России придумали, как сделать бензин вдвое дешевле

В Самарском университете разработали материал, который обещает революцию в нефтеперерабатывающей промышленности. Сейчас бензин и прочие нефтепродукты получают методом ректификации. Он подразумевает нагрев сырой нефти до высоких температур при которых она испаряется. Затем с помощью различных приемов из ее паров выделяют разные фракции углеводородов — в том числе и те, из которых получают разные сорта бензина. Процесс этот сопровождается высокими затратами энергии и требует большой номенклатуры технологического оборудования.

В Самаре же создали технологию на основе так называемых металл-органических каркасов, сложных полимерных материалов на основе циркония, похожих по структуре на пчелиные соты и обладающих высокой пористостью и прочностью, сообщает издание Nature Communications.

Их можно «настраивать» так, чтобы они избирательно поглощали из нефти исключительно молекулы, которые подходят для создания высококачественного топлива. Утверждается, что такой метод позволяет получать бензин из нефти при вдвое меньших затратах, нежели требует традиционная технология перегонки.