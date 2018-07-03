Почему при езде накатом не сэкономишь бензин

Для начала следует прояснить, вдруг кто не знает, что езда накатом — это движение автомобиля на «нейтралке». Использовать этот прием допускается лишь на машине, оборудованной «механикой». Переводить на скорости в положение N «автомат» автостроители крайне не рекомендуют — мгновенно возрастают риски «угробить» коробку и нарваться на дорогостоящий ремонт.

Многие автовладельцы — в основном, конечно, те, кто получил «права» в прошлом столетии — убеждены: езда накатом позволяет экономить топливо. Мотивируют они этот тем, что если машина катится на «нейтралке», то обороты двигателя небольшие, и «горючее», соответственно, практически не расходуется. Для моторов с карбюраторами это суждение справедливо, чего не скажешь о двигателях с электронной системой подачи топлива.

Принцип работы инжекторных агрегатов, получивших широкое распространение в 80-х годах прошлого века, несколько иной. При движении на «нейтрали» они потребляют небольшое количество топлива для поддержания холостых оборотов. Зато на передаче при отпущенной педали газа подача «горючки» полностью прекращается. То же происходит с карбюраторами, оснащенными экономайзерами принудительного холостого хода (ЭПХХ).