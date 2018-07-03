Почему при езде накатом не сэкономишь бензин

Фото: www.auto-thieme.de
Мнение о том, что езда накатом позволяет значительно экономить «горючку», бытует среди автомобилистов еще с тех самых пор, когда машин — «Москвичей», «Побед» и УАЗиков — на дорогах нашей необъятной Родины было совсем немного. Но актуально ли это суждение в наши дни — в эпоху новых и куда более совершенных моторов?
Виктория Базылева

Для начала следует прояснить, вдруг кто не знает, что езда накатом — это движение автомобиля на «нейтралке». Использовать этот прием допускается лишь на машине, оборудованной «механикой». Переводить на скорости в положение N «автомат» автостроители крайне не рекомендуют — мгновенно возрастают риски «угробить» коробку и нарваться на дорогостоящий ремонт.

Многие автовладельцы — в основном, конечно, те, кто получил «права» в прошлом столетии — убеждены: езда накатом позволяет экономить топливо. Мотивируют они этот тем, что если машина катится на «нейтралке», то обороты двигателя небольшие, и «горючее», соответственно, практически не расходуется. Для моторов с карбюраторами это суждение справедливо, чего не скажешь о двигателях с электронной системой подачи топлива.

Принцип работы инжекторных агрегатов, получивших широкое распространение в 80-х годах прошлого века, несколько иной. При движении на «нейтрали» они потребляют небольшое количество топлива для поддержания холостых оборотов. Зато на передаче при отпущенной педали газа подача «горючки» полностью прекращается. То же происходит с карбюраторами, оснащенными экономайзерами принудительного холостого хода (ЭПХХ).

Фото: www.auto-types.com

Получается, что на современных автомобилях, более технически совершенных, чем их прародители, пытаться сэкономить топливо накатом — занятие бессмысленное. Куда эффективнее, не дергая селектор коробки передач, отпустить педаль газа и двигаться, что называется, по инерции. К тому же кататься на «нейтрали» небезопасно — увеличиваются риски «улететь» в неуправляемый занос.

Напомним и другие способы экономии топлива, о которых портал «АвтоВзгляд» уже неоднократно писал. Пересмотрите свой стиль вождения — постарайтесь избегать резких ускорений и торможений, держите дистанцию. Если ваша машина укомплектована «механикой», то почаще поглядывайте на тахометр, дабы выбрать правильную передачу. По возможности объезжайте заторы и соблюдайте скоростной режим — на скоростях свыше 90 км/ч расход «горючки» возрастает.

Не пренебрегайте регулярным техническим осмотром своей «ласточки». Несмотря на то, что производители рекомендуют заезжать на ТО раз в год, имеет смысл заглядывать «под капот» почаще. В частности, проверять работу тормозной системы, развал-схождение колес и давление в шинах. Все это также влияет на расход «горючки», цены на которую растут со скоростью света.

бензин, цены на топливо, двигатель, ДВС
3 июля 2018
710