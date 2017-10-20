Видео тест-драйв KIA Optima GT Line: брызги утренней свежести

На самом деле KIA Optima в обмундировании GT Line — это не просто седан с ярко-красной строчкой в отделке интерьера, декоративной подсветкой салона и модными шильдиками с намеком на Gran Turismo. Это автомобиль с агрессивными внешним видом и силовым агрегатом.

Судите сами — машина козыряет дизайнерскими колесными дисками, более «дерзкой» решеткой радиатора, перелицованным бампером с воздухозаборниками спереди и «срезанным» — сзади. Под стать динамичному облику и 188-сильный мотор — вместо стандартного и откровенно вялого движка о 150 «лошадях». Чем еще может похвастать стильный «кореец», узнаете из нашего видео сюжета.