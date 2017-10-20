Видео тест-драйв KIA Optima GT Line: брызги утренней свежести

Фото и видео: АвтоВзгляд
По сравнению с обычной KIA Optima, укомплектованной автоматической коробкой передач, версия GT Line стоит без малого на 400 000 рублей дороже. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, есть ли смысл переплачивать за красные суппорты колес.
Вячеслав Василенко

На самом деле KIA Optima в обмундировании GT Line — это не просто седан с ярко-красной строчкой в отделке интерьера, декоративной подсветкой салона и модными шильдиками с намеком на Gran Turismo. Это автомобиль с агрессивными внешним видом и силовым агрегатом.

Судите сами — машина козыряет дизайнерскими колесными дисками, более «дерзкой» решеткой радиатора, перелицованным бампером с воздухозаборниками спереди и «срезанным» — сзади. Под стать динамичному облику и 188-сильный мотор — вместо стандартного и откровенно вялого движка о 150 «лошадях». Чем еще может похвастать стильный «кореец», узнаете из нашего видео сюжета.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, автозаводы, новая модель, седан, автосалоны, купить машину, автопутешествие, автотуризм
20 октября 2017
120
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы