Mitsubishi Eclipse Cross приедет на мотоциклетное шоу

Напрошлогодних Harley Days побывало около 90 тыс. человек из 27 стран и примерно 3200 мотоциклов. Байк-фест даже стал самым лучшим мероприятием в области событийного туризма по версии премии Russian Event Awards. Кроме того, байкерский слет попал в ТОП-200 лучших событий России.

ООО «ММС Рус», официальный представитель бренда Mitsubishi в нашей стране, собирается развлекать гостей шоу, предложив настоящий внедорожный тест-драйв. Для этого на площадку фестиваля компания прикатит Pajero Sport с дизельным мотором. Но это еще не все: там же для тех, кого интересует еще что-то, кроме мотоциклов, марка представит новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross.

Праздник пройдет в самом сердце Северной столицы на площади Островского у монумента Екатерине II рядом с Александринским театром. Скучать не придется, ведь гостей ждут взрывные развлечения: целая выставка авторских мотоциклов Custom Bike Show, «пенные» вечеринки, танцы и конкурсы, «мотодром», трюковая езда и парад уникальных транспортных средств Crazy Wheels. Организаторы не забыли и про маленьких посетителей: на территории Аничкова дворца будет и автогородок, и батуты, и бесплатные сладости.

Самым главным моментом в St.Petersburg Harley Days 2018 станет мотопарад 4 августа, который стартует от Дворцовой площади. И, как бы это не показалось странным, возглавлять шествие будут автомобили Mitsubishi.