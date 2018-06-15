Как грамотно проверить мотоцикл перед поездкой

Наверняка у каждого байкера существует свой набор обязательных требований при подготовке к выезду. И чем качественнее они выполняются, тем меньше проблем будет в дальнейшем. В среднем, утверждают специалисты, полный досмотр байка желательно проводить хотя бы один раз в неделю. Если мотоцикл «проблемный», интервалы не мешает урезать. Вплоть до одного раза в день. А уж если вам предстоит дальнее путешествие, то произвести тщательный осмотр с пристрастием просто необходимо. Тем более, что данный процесс много времени не занимает, 5—10 минут максимум.

КАШУ МАСЛОМ НЕ ИСПОРТИШЬ

Проверку начнем с моторного масла. Помните, что качественные масла обойдутся гораздо дешевле качественного ремонта двигателя. Сегодня на рынке представлено достаточно много моторных масел различных фирм. Но выбирать, лучше всего из тех, кто зарекомендовал себя на этом поприще. Всегда лучше выбирать тех производителей кто действительно выпускает продукцию, ориентированную на производство продукции для мототехники, а ee ассортимент позволяет выбрать оптимальный продукт для конкретного мотоцикла. Видов и моделей мототехники достаточно много, а масла, как и мотоциклы, отличаются по своим характеристикам и составам. Так, довольно неплохой ассортимент смазок сегодня предлагает немецкая фирма Liqui Moly. Спектр выпускаемых ею продуктов позволяет ответить на запросы практически всех российских байкеров.

В числе жидких смазок — масла на основе ПАО-синтетики, рекомендуемые для использования в двигателях спортивных мотоциклов. Такие масла обладают высокой термоокислительной стабильностью и защищают детали мотора даже в запредельных нагрузках. Прогресс не стоит на месте появляются новые технологии, в производстве моторных масел это особенно заметно.