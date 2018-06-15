Как грамотно проверить мотоцикл перед поездкой

Любой двухколесный железный конь, как и его автомобильный собрат, требует не просто внимательного, но и еще и грамотного обращения. Данное утверждение затрагивает как специфику управления мотоциклом, так и порядок его обслуживания.
Наверняка у каждого байкера существует свой набор обязательных требований при подготовке к выезду. И чем качественнее они выполняются, тем меньше проблем будет в дальнейшем. В среднем, утверждают специалисты, полный досмотр байка желательно проводить хотя бы один раз в неделю. Если мотоцикл «проблемный», интервалы не мешает урезать. Вплоть до одного раза в день. А уж если вам предстоит дальнее путешествие, то произвести тщательный осмотр с пристрастием просто необходимо. Тем более, что данный процесс много времени не занимает, 5—10 минут максимум.
КАШУ МАСЛОМ НЕ ИСПОРТИШЬ
Проверку начнем с моторного масла. Помните, что качественные масла обойдутся гораздо дешевле качественного ремонта двигателя. Сегодня на рынке представлено достаточно много моторных масел различных фирм. Но выбирать, лучше всего из тех, кто зарекомендовал себя на этом поприще. Всегда лучше выбирать тех производителей кто действительно выпускает продукцию, ориентированную на производство продукции для мототехники, а ee ассортимент позволяет выбрать оптимальный продукт для конкретного мотоцикла. Видов и моделей мототехники достаточно много, а масла, как и мотоциклы, отличаются по своим характеристикам и составам. Так, довольно неплохой ассортимент смазок сегодня предлагает немецкая фирма Liqui Moly. Спектр выпускаемых ею продуктов позволяет ответить на запросы практически всех российских байкеров.
В числе жидких смазок — масла на основе ПАО-синтетики, рекомендуемые для использования в двигателях спортивных мотоциклов. Такие масла обладают высокой термоокислительной стабильностью и защищают детали мотора даже в запредельных нагрузках. Прогресс не стоит на месте появляются новые технологии, в производстве моторных масел это особенно заметно.
Кроме того, сегодня отлично зарекомендовали себя так называемые гидрокрекинговые (HC) масла. Они готовятся на природной минеральной основе и отличаются повышенной степенью очистки от примесей и последующей молекулярной модификацией. Такие масла сейчас занимают ведущие позиции в рекомендациях производителей техники. Связано это с новыми подходами в двигателестроении и использованием новых материалов.
ТОРМОЗИ, БРАТ!
Теперь следует проверить тормозную жидкость и рабочие элементы системы гидропривода тормозов. Не забывайте, что жидкость должна быть янтарного цвета и максимально прозрачной. Любое изменение цвета в сторону потемнения, является руководством к действиям по замене. Для этого в линейке тормозных жидкостей Liqui Moly имеются составы для всевозможных моделей мотоциклов. Так, например, для спортивных байков идеально подойдет спортивная тормозная жидкость Brake Fluid Race с очень высокой температурой кипения во влажном и сухом состоянии (более 320°С). Для современных мотоциклов, оснащенных электронными помощниками, рекомендуется маловязкая синтетическая тормозуха Bremsenflussigkeit SL6 DOT 4.
МЕНЯЕМ, ПЕРЕБИРАЕМ, ЗАМЕНЯЕМ
Далее переходим к осмотру рулевого управления и подвески. Здесь надо внимательно просмотреть перья и сальники вилки, а также шток амортизатора на предмет подтеканий. В случае их обнаружения масло и сальники отправляем на замену, амортизатор — в переборку. Помните: для вилок и амортизаторов современных мотоциклов идеальный выбор — это синтетические масла. В качестве такового можно взять Liqui Moly Motorbike Fork Oil.
Использование в нем 100-процентной РАО синтетической базы и современных присадок обеспечивает стабильную работу подвески в широком диапазоне температур, а также низкий коэффициент теплового расширения, что улучшает демпфирование при высоких нагрузках и большой частоте колебаний. Это положительно сказываться на ресурсе деталей подвески, комфорте и безопасности.
НА ЦЕПИ
И вот настала очередь приводного механизма. Самый легкий вариант — это ременный привод. С ним все очень просто — смотрим только натяжение и износ ремня. Если есть трещины, потёртости — надо подумать о замене.
Если заднее колесо приводится в движение цепью, оцените уровень натяжения, чистоту звеньев и количество смазки на них. На этой стадии рано или поздно понадобится смывка и смазка. Например, препарат Motorbike Ketten-Reiniger (он эффективно и бережно очищает цепи от старой смазки, жира, грязи и песка). Далее можно попробовать Liqui Moly Motorbike Kettenspray Grand Prix Grun. Это сверхлипкая, особо стойкая к высоким скоростям движения цепная смазка. Она выдерживает высокие нагрузки и температуры в эксплуатации.
Если же вместо цепи установлен карданный вал, осмотрите его корпус по всей длине и корпус редуктора на предмет подтёков. В случае их обнаружения важно вовремя менять трансмиссионное масло. В большинстве случаев для указанных целей оптимально подойдет синтетическое трансмиссионное масло Liqui Moly Motorbike Gear Oil 75W-90 это 100%, которое специально создано на базе полиальфаолефинов (ПАО) для редукторов и коробок передач мотоциклетной техники. Оно обеспечивает надежную защиту агрегатов трансмиссии в тяжелых условиях, сберегает ресурс агрегатов и поддерживает детали в чистоте.
«МЕЛОЧИ» ЖИЗНИ
К регулярному досмотру ходовой части обязательно стоит добавить инспекцию шин на предмет необходимого давления, отсутствия криминального износа и повреждений. Кроме того, надо бегло визуально проверить состояние тормозных колодок, а также выборочно пробежаться по световым приборам и органам управления. Всё должно загораться, нажиматься и функционировать тогда, когда нужно, а не случайным образом.
ГДЕ ТЕЧЕТ?
Напоследок — система охлаждения. Тут рекомендуется осмотреть радиатор снаружи на предмет подтеков и повреждений. Для этого необходимо максимально очистить поверхность радиатора, причем процедуру можно максимально облегчить, используя очиститель наружной поверхности радиатора Kuhler Aussenreiniger. Препарат превосходно удаляет все виды тяжелых загрязнений такие как: грязь, соль, смазочные материалы, жиры и следы насекомых. Радиатор остается чистым и защищенным от коррозии на протяжении длительного времени.
Далее не забудьте заглянуть под пробку радиатора и в расширительный бачок, чтобы проверить уровень охлаждающей жидкости. При необходимости долейте антифриз.
Для высоконагруженной дорожной мототехники прекрасно подойдет антифриз Motorbike Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus. Он обеспечивает надежную защиту системы охлаждения любого мотоцикла и мгновенно блокирует возникающие очаги коррозии.
Если выявилось, что антифриз потерял цвет или на пробке обнаружены известняковые отложения, лучше сменить антифриз, предварительно очистив систему охлаждения специальной промывкой, например, препаратом Motorbike Kuhler Reiniger. Данное средство мягко и послойно растворяет шламы, масляные и известковые отложения в системе охлаждения: водяной рубашке двигателя, патрубках, радиаторе, водяном насосе. При очистке оно поддерживает отмытые загрязнения во взвешенном состоянии, что позволяет наиболее полно удалить загрязнения из системы. Это, положительно сказывается на тепловом режиме работы двигателя.
…Как видим, полноценный осмотр мотоцикла в большинстве случаев сопряжен с необходимостью применения требуемой мотохимии. Ведь только тогда получится избежать технических проблем и гарантировать себе отличный мотосезон со всеми возможными удовольствиями. Любите ваши мотоциклы, и они ответят вам тем же!