Jeep представил несколько модификаций нового Wrangler для России

Во время презентации сменившего генерацию вездехода в Женеве представители компании заявили о том, что на сегодняшний день официальными дилерами продано свыше 5 млн. внедорожников Wrangler по всему миру. Кроме того,они рассказали, что к 2020-му производитель выпустит гибридную модификацию модели, подробной информации о которой пока нет.
Новый Wrangler сохранил свои уникальные «фамильные» черты — радиаторную решетку с семью прорезями, круглые фары и квадратные фонари. Конструкцию съемных панелей крыши американцы усовершенствовали. Кроме того, они установили откидывающееся лобовое стекло.
В салоне внедорожника появился новый мультимедийный центр Uconnect четвертого поколения, управление которым осуществляется посредством 5-, 7- или 8,4-дюймового дисплея в зависимости от комплектации. Комплекс распознает жесты, синхронизируется со смартфонами через системы Apple CarPlay и Android Auto.
Jeep Wrangler новой генерации обладает модернизированной системой полного привода, новой двухступенчатой раздаточной коробкой Selec-Trac, принудительными блокировками мостов Tru-Lock. Помимо этого, внедорожник оснастили самоблокирующимся дифференциалом повышенного трения Trac-Lok и электронной системой отключения стабилизатора поперечной устойчивости.
В моторную гамму модели вошли совершенно новый двухлитровый турбодвигатель, уже знакомый нам 3,6-литровый Pentastar, а также дизельный V6 объемом три литра. В паре с каждым из них трудится восьмиступенчатый «автомат». Бензиновые модификации появятся в продаже в нашей стране уже в мае нынешнего года. Дизельная же версия доберется до шоу-румов лишь в следующем году.