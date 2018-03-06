Jeep представил несколько модификаций нового Wrangler для России

Фото и видео: АвтоВзгляд
Внедорожник Jeep Wrangler четвертого поколения дебютировал еще в конце минувшего года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Европейская премьера новинки состоялась 6 марта в Женеве — там же американцы представили модификации Wrangler Rubicon и Wrangler Sahara.
Виктория Базылева

Во время презентации сменившего генерацию вездехода в Женеве представители компании заявили о том, что на сегодняшний день официальными дилерами продано свыше 5 млн. внедорожников Wrangler по всему миру. Кроме того,они рассказали, что к 2020-му производитель выпустит гибридную модификацию модели, подробной информации о которой пока нет.

Новый Wrangler сохранил свои уникальные «фамильные» черты — радиаторную решетку с семью прорезями, круглые фары и квадратные фонари. Конструкцию съемных панелей крыши американцы усовершенствовали. Кроме того, они установили откидывающееся лобовое стекло.

В салоне внедорожника появился новый мультимедийный центр Uconnect четвертого поколения, управление которым осуществляется посредством 5-, 7- или 8,4-дюймового дисплея в зависимости от комплектации. Комплекс распознает жесты, синхронизируется со смартфонами через системы Apple CarPlay и Android Auto.

Jeep Wrangler новой генерации обладает модернизированной системой полного привода, новой двухступенчатой раздаточной коробкой Selec-Trac, принудительными блокировками мостов Tru-Lock. Помимо этого, внедорожник оснастили самоблокирующимся дифференциалом повышенного трения Trac-Lok и электронной системой отключения стабилизатора поперечной устойчивости.

В моторную гамму модели вошли совершенно новый двухлитровый турбодвигатель, уже знакомый нам 3,6-литровый Pentastar, а также дизельный V6 объемом три литра. В паре с каждым из них трудится восьмиступенчатый «автомат». Бензиновые модификации появятся в продаже в нашей стране уже в мае нынешнего года. Дизельная же версия доберется до шоу-румов лишь в следующем году.

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6 марта 2018
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