Аренда авто за границей: как не остаться в дураках

Бронируйте заранее

Подходите к аренде автомобиля так же, как и к выбору отеля. Можно, конечно, найти его на месте по прилету в пункт назначения, но гораздо проще и выгоднее сделать это заблаговременно, преспокойно сидя дома за компьютером. Часто бывает ситуация, когда вы бронируете какую-нибудь очень ходовую модель или наоборот очень редкую комплектацию и, несмотря на бронь, машины не оказывается в наличии в день начала аренды. В таком случае вам вероятнее всего предложат автомобиль классом выше за те же деньги. Сэкономить помогут и различные программы лояльности или клубные карты. Например, владельцам клубных карт «Русского АвтоМотоКлуба», федерального оператора помощи на дорогах России и Европы, доступны скидки на прокат автомобилей Hertz.

Сравнительный анализ

В сети есть множество полезных сервисов, в которых можно сравнить предложения десятков компаний. Например, www.billiger-mietwagen.de, www.carrentals.com, www.cars-scanner.com или www.economybookings.com. Также стоит зайти на официальные сайты крупных прокатных сетей вроде Europcar, Hertz, Sixt или Avis. Не поленитесь сравнить предложения нескольких национальных версий одного и того же сервиса. Нередко бывает так, что забронировать авто, скажем, в Милане выгоднее через немецкий, а не итальянский сайт компании или наоборот.