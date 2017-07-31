Аренда авто за границей: как не остаться в дураках

Фото vacanza-car-rentals.gr
Путешествие на арендованном автомобиле — отличный способ провести отпуск. Это и дешевле готовых туров, а самое главное — гораздо интереснее, ведь так вы можете увидеть незнакомую страну во всей красе, а не только ее «туристическую витрину». Однако аренда авто — дело довольно рискованное и разорительное, если не знать всех нюансов подобной сделки. Портал «АвтоВзгляд» составил подробную инструкцию, как избежать проблем при аренде транспортного средства за рубежом.
Михаил Ростарчук

Бронируйте заранее

Подходите к аренде автомобиля так же, как и к выбору отеля. Можно, конечно, найти его на месте по прилету в пункт назначения, но гораздо проще и выгоднее сделать это заблаговременно, преспокойно сидя дома за компьютером. Часто бывает ситуация, когда вы бронируете какую-нибудь очень ходовую модель или наоборот очень редкую комплектацию и, несмотря на бронь, машины не оказывается в наличии в день начала аренды. В таком случае вам вероятнее всего предложат автомобиль классом выше за те же деньги. Сэкономить помогут и различные программы лояльности или клубные карты. Например, владельцам клубных карт «Русского АвтоМотоКлуба», федерального оператора помощи на дорогах России и Европы, доступны скидки на прокат автомобилей Hertz.

Сравнительный анализ

В сети есть множество полезных сервисов, в которых можно сравнить предложения десятков компаний. Например, www.billiger-mietwagen.de, www.carrentals.com, www.cars-scanner.com или www.economybookings.com. Также стоит зайти на официальные сайты крупных прокатных сетей вроде Europcar, Hertz, Sixt или Avis. Не поленитесь сравнить предложения нескольких национальных версий одного и того же сервиса. Нередко бывает так, что забронировать авто, скажем, в Милане выгоднее через немецкий, а не итальянский сайт компании или наоборот.

Фото sixt.co.uk

При выборе места получения автомобиля не торопитесь бронировать автомобиль в пункте проката непосредственно в аэропорту прилета. Иногда бывает гораздо дешевле забронировать авто в пункте выдачи в близлежащем или даже соседнем городке, даже с учетом билетов на пригородный транспорт. И это еще один повод бронировать автомобиль заранее.

С КАСКО лучше

Чаще всего при аренде авто аас обяжут приобрести обязательную страховку и предложат дополнительно расширенную. Обязательная базовая страховка работает примерно как наше ОСАГО, дополнительная — аналогично нашему КАСКО. Обычно прокатные компании включают в обязательную страховку франшизу в размере 500—2000 евро, которая подразумевает, что любой ущерб менее этой суммы возмещает непосредственно арендатор — а это как раз мелкие царапины и вмятины, которые запросто можно «поймать» за рубежом, особенно в небольших городках, где все паркуются «бампер к бамперу». С дополнительной страховкой выходит дороже на 10—25 евро в день, но зато за мелкий ущерб автомобилю платить при возврате машины не придется.

Условия страховки нужно читать очень внимательно. Например, можно ли с этой страховкой заехать в соседнюю страну на пару дней? Покрывает ли она угон или повреждение днища? Защищает ли она только вас или можно передать управление и товарищу по путешествию?

Фото consumerreports

Будьте готовы к тому, что прокатная компания может заблокировать достаточно большую сумму средств на вашей карте на весь период аренды. Без расширенной страховки заблокированная сумма будет больше, чем с ней. Сумма блокировки может составить от 500 до 2000 евро (и еще выше, если выбирать автомобиль класса премиум).

Лишнего не надо

К сожалению, даже в самых благополучных западных странах, не говоря уже обо всех остальных, навязывание дополнительных услуг встречается довольно часто. Машина классом повыше, чем вы бронировали ранее, «автомат» вместо «механики», навигатор — что-то из этого, конечно, может оказаться очень даже полезным, но не стоит спешить «ставить галочки» и брать все, что предлагает менеджер.. Например, «автомат» порой обходится на 20—60 евро в день дороже, чем версия машины на «ручке».

Перед тем как забирать арендованный автомобиль, проверьте, что и он сам, и вее его оборудование соответствуют вашим изначальным требованиям, а если есть что-то дополнительное, убедитесь, что за это не придется платить отдельно. Если едете с детьми — почитайте правила дорожного движения страны, в которую направляетесь — возможно, они позволяют детям в автомобиле использовать облегченные удерживающие устройства, которые можно привезти с собой, и не доплачивать за детские кресла.

Фото irabwah.com

Не верь словам

Осмотрите внимательно автомобиль на предмет наличия даже мельчайших царапин, сколов, вмятин. Помните — принимать авто после окончания срока аренды будет уже другой человек, и он не поверит вам на слово, что все так и было. Так что смело «берите за руку» сотрудника проката, который оформляет аренду, идите к автомобилю и со скрупулезностью человека, покупающего подержанный автомобиль, вносите каждую самую мелкую царапину и вмятину на автомобиле в «чек-лист» уже имеющихся повреждений.

Частный «извоз»

В некоторых странах в небольших курортных городках буквально на каждом углу можно встретить вывески «Аренда авто». Часто это собственники, располагающие двумя-тремя видавшими виды автомобилями. Они готовы отдать вам авто без залога и кредитной карты под честное слово, взяв оплату за несколько дней вперед. Такие машины сдаются как правило вообще без какой-либо страховки. А в случае поломки автомобиля нужно звонить хозяину и ждать, когда он приедет и починит авто. Иными словами, если поломка случилась за сотни километров от пункта проката, придется самостоятельно договариваться с эвакуатором и везти машину в ближайший населенный пункт для ремонта. За ваш счет, разумеется.

Если вы все же решили сэкономить и взять авто у частника, попросите его проехать вместе пару кварталов и проверить исправность автомобиля. Если хозяин требует в залог паспорт, всегда можно оставить внутренний российский: если его не вернут, вы всегда сможете получить новый, а проблем с выездом из иностранного государства при этом не возникнет.

Фото flaticon.com

Далко не уедешь

Фраза «Unlimited kilometers» в условиях бронирования означает, что ограничения нет. Но если вы видите ремарку примерно такого содержания «Limited kilometers 200 km per day», то в день вы можете проехать не более 200 км. Если же вы превысите данное расстояние, то по возвращении машины прокатная фирма потребует с вас доплату (в правилах указывается, сколько стоит каждый лишний километр).

Full-empty иили full-full

Компания-арендодатель обязана предоставить вам автомобиль с полным баком. Если топлива хотя бы на 5% меньше, требуйте долива! А еще обратите внимание на то, в каком виде вам нужно вернуть авто. В основном встречаются две системы — «full-empty» и «full-full», то есть «полный-пустой» и «полный-полный». В первом случае вы можете добраться до места сдачи авто хоть на последней капле бензина, а вот во втором обязаны сдать машину с полным баком топлива.

Фото expressrentacheapcar

Штрафной удар по кошельку

Со всем разобрались, взяли автомобиль, поехали! Радуемся видам за окном и не забываем — в большинстве зарубежных стран штрафы за нарушения ПДД гораздо выше, чем в России, и даже незначительное превышение разрешенной скорости повлечет за собой немалый штраф. То же касается и правил парковки. Штрафы с автоматических камер фиксации правонарушений придут в прокатную компанию и будут списаны с вашей карты, так что соблюдайте Правила дорожного движения, иначе заблокированный на карте депозит может «растаять» еще до того как вы успеете вернуть автомобиль.

Штурман рулит

Длительные путешествия на автомобилях, как на собственных, так и на арендованных, требуют тщательной подготовки, особенно если маршрут пролегает через несколько стран или через несколько регионов одной страны. Потратьте несколько часов или пусть даже несколько дней на поиск оптимальных маршрутов, на скачивание онлайн (а еще лучше — офлайн) навигационных карт, приложений для поиска парковок, информации о Правилах дорожного движения и правилах и стоимости парковки, на поиск информации о скидочных программах, действующих зарубежом. Поверьте — это лучшее что вы можете сделать, чтобы сэкономить деньги и время, и действительно насладиться поездкой.

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31 июля 2017
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