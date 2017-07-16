«Шелковый путь-2017»: неспортивное поведение

Местные заправки больше напоминают блок-посты с охраной в касках. Запускают только по две машины и заставляют высаживать пассажиров. В Урумчи целые сутки отдыха и есть возможность прогуляться по городу и познакомится с местным бытом. И познакомить читателей с первыми китайскими спецучастками.

Начну с разочарований. Лет пять я болел за команду Де Роя. Теперь мой фанатизм остыл — честно говоря, не ожидал от великого спортсмена такого неспортивного поведения. Поломавшись и набрав за гонку огромную пенализацию, можно было бы по-мужски или уйти, или дубасить до последнего. То, что я лично наблюдал, как-то не укладывается в этот кодекс. В одном месте гоночный канал пересекался с лиазоном и стояла точка организаторов. Лн Рой сошел с канала, поел с организаторами арбуза, пофотографировался, сделал на своем грузовике кружок метров сто в радиусе и поехал дальше по асфальту. Такое неспортивное поведение, мягко говоря, удивляет. Уж будь в гонке, или сойди! Конечно, регламентом это не возбраняется, но подобное поведение уместно для малоизвестных спортсменов, а не звезд автоспорта.

Дальнейшие разочарования связаны с более чем странной политикой организаторов этого «Шелкового пути-2017». Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», больше половины экипажей сошло и в Китае в рамках «ШП» должен был пройти местный национальный зачет и к гонке прибавилось бы около 30 экипажей. Потом речь пошла уже о 18 командах, а в итоге к марафону присоединилось только 10 китайских экипажей. А все потому, что организаторы потребовали от потенциальных участников огромную для китайцев сумму стартового взноса. В результате марафон лишен той зрелищности и масштабности, что когда-то ставило его на вторую строчку после Дакара. Среди команд уже пошли разговоры, что если такое повторится в будущем году, никто в этом ралли участвовать не будет.