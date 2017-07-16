«Шелковый путь-2017»: неспортивное поведение

В китайском городе Урумчи наконец-то наступил долгожданный день отдыха. После утомительных маршбросков участники выстроились в очереди в душ, столовую и бар. Урумчи — столица провинции Синцзян, уйгурского автономного района, где живут мусульмане. Это место называют «китайская Чечня» — здесь всегда не спокойно и в лагере гонки повышенные меры безопасности: гонщиков охраняют толпы полицейских.
Константин Гусев

Местные заправки больше напоминают блок-посты с охраной в касках. Запускают только по две машины и заставляют высаживать пассажиров. В Урумчи целые сутки отдыха и есть возможность прогуляться по городу и познакомится с местным бытом. И познакомить читателей с первыми китайскими спецучастками.

Начну с разочарований. Лет пять я болел за команду Де Роя. Теперь мой фанатизм остыл — честно говоря, не ожидал от великого спортсмена такого неспортивного поведения. Поломавшись и набрав за гонку огромную пенализацию, можно было бы по-мужски или уйти, или дубасить до последнего. То, что я лично наблюдал, как-то не укладывается в этот кодекс. В одном месте гоночный канал пересекался с лиазоном и стояла точка организаторов. Лн Рой сошел с канала, поел с организаторами арбуза, пофотографировался, сделал на своем грузовике кружок метров сто в радиусе и поехал дальше по асфальту. Такое неспортивное поведение, мягко говоря, удивляет. Уж будь в гонке, или сойди! Конечно, регламентом это не возбраняется, но подобное поведение уместно для малоизвестных спортсменов, а не звезд автоспорта.

Дальнейшие разочарования связаны с более чем странной политикой организаторов этого «Шелкового пути-2017». Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», больше половины экипажей сошло и в Китае в рамках «ШП» должен был пройти местный национальный зачет и к гонке прибавилось бы около 30 экипажей. Потом речь пошла уже о 18 командах, а в итоге к марафону присоединилось только 10 китайских экипажей. А все потому, что организаторы потребовали от потенциальных участников огромную для китайцев сумму стартового взноса. В результате марафон лишен той зрелищности и масштабности, что когда-то ставило его на вторую строчку после Дакара. Среди команд уже пошли разговоры, что если такое повторится в будущем году, никто в этом ралли участвовать не будет.

Первые спецучастки Китая напоминают Астраханскую область и Калмыкию. Только все гораздо масштабнее и перегоны утомительнее. В прошлом году «Шелковый путь» уже прошел по этим местам, о чем напоминают всяческие находки. Так, пилоты команды «ГАЗ Рейд Спорт» нашли оставленный в прошлом году капот от «Нивы» Александра Потапова из Suprotek Racing, который с многочисленными проблемами все же добрался до Пекина. Заезды не отличались легкостью, экипаж Михаила Кострукова и Олега Нежнова лишился крыла и фары, подпрыгнув на пару метров на очередной колдобине и буквально уткнувшись «носом в землю». Тем не менее экипаж продолжил гонку.

Добравшись до Китая, мы устроили импровизированное совещание, говорит капитан команды Вячеслав Субботин, — на котором я рассказал пилотам и штурманам о нашем прошлогоднем опыте езды по этой стране. Это еще не барханы Гоби, но уже первый «песочек». Наша тактика проста — беречь машины и держаться среднего темпа перед решающим штурмом. Увы, ребята не знакомые с местными трассами сразу начинают дубасить, благо мощность наших аппаратов позволяет. Но это не короткая гонка по Калмыкии, и сегодняшний день четко показал, чего так ехать не надо. Александр Семенов на одном из отрезков держался четвертым в абсолюте и стабильно держится в десятке. Братья Коструковы тоже стабильно идут на результат. Так что пока мы не расходуем попросту сил…

Восьмой этап марафона выявил еще одну «серую лошадку» — пилота X-Raid MINI Брайса Мензиса. Он хоть и уступил в конце французам Peugeot, но большую часть СУ шел первым.

– Я очень нервничал, открывая трассу, но в целом все прошло неплохо, –заметил он. — В начале были быстрые трассы, затем мы въехали в песчаное бездорожье. Было очень много кочек и, наверное, это самый жесткий этап в моей жизни. Я думал, что нас быстро догонят, но Сириль и Леб появились только после 100 километров.

Лучшим стал Себастьян Леб, Мензис — на втором месте, но уступает ему более 100 минут. Настоящая борьба идет за 4 место между Хань Веем из Geely и лидером Baicmotor Racing Team Кристианом Лавьелем. Пока о результатах из противоборства говорить рано, на данный момент француз отыграл у китайца лишь 29 секунд. А вот знаменитый Стефан Петерансель опустился до 9 строчки.

Среди грузовиков, словно оправдываясь перед поклонниками, лидерство держит «КАМАЗ Мастер». Третьим идет Мартин Коломы из Tatra Buggyra Racing. Команда МАЗа пока держится в тени, но также готовится к решающему штурму. Впереди решающая половина гонки — пустыня Гоби. Несмотря на то, что в лагере гонки пасмурно, там синоптики обещают рекордную жару, свыше 50 градусов выше ноля.

внедорожник, бездорожье, автоспорт, гонки
16 июля 2017
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