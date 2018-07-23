«Шелковый путь-2018»: принц пересел с Toyota на LADA

Катарец Нассер Аль-Аттия едва не потерял лидерство по итогам второго спецучастка. Пилот Toyota получил штрафную минуту за превышение скорости в зоне нейтрализации, но больше всего проблем гонщику доставила поломка заднего дифференциала на первой трети дистанции — полноприводный Hilux мгновенно стал переднеприводным, но это не помешало гонщику добраться до Элисты.

Ситуацию осложнило то, что нынешний спецучасток гонки — марафонский: экипажи могут обслуживать автомобили только своими силами и теми запчастями, которые есть у них на борту. Для Аль-Аттии все сложилось неплохо. До финиша он доехал, а уже в сервисной зоне ему помогли грузовики «КАМАЗ-мастер», которые везли запчасти, а потом экипажи «Синей армады» подсобили катарцу с ремонтом пикапа.

«Жигули для вельможи»

Ну и кроме прочего Нассер, наследный принц Катара, оценил российский автопром — из гостиницы, где титулованный пилот приводил себя в порядок после изнурительного марафона, прибыл на такси LADA Granta. Поездка, судя по всему, оказалась весьма приятной — по крайней мере, прощаясь с таксистом, Аль-Аттия на чистом русском сказал: «Большое спасибо! Очень хорошо!».