«Шелковый путь-2018»: принц пересел с Toyota на LADA

Убойными оказались первые дни «Шелкового пути-2018»! Да настолько, что организаторы на вечернем брифинге даже попросили пилотов чуть сбросить темп, чтобы было кому 27 июля въехать в финишую арку на Красной площади в Москве. И если 23 июля 332-километровый спецучасток из Элисты обратно в Астрахань к командам и механикам покорится гонщикам, то их шансы на успешное прохождение всей дистанции возрастут серьезно. Пока же в рядах марафонцев царит полная сумятитца.
Катарец Нассер Аль-Аттия едва не потерял лидерство по итогам второго спецучастка. Пилот Toyota получил штрафную минуту за превышение скорости в зоне нейтрализации, но больше всего проблем гонщику доставила поломка заднего дифференциала на первой трети дистанции — полноприводный Hilux мгновенно стал переднеприводным, но это не помешало гонщику добраться до Элисты.
Ситуацию осложнило то, что нынешний спецучасток гонки — марафонский: экипажи могут обслуживать автомобили только своими силами и теми запчастями, которые есть у них на борту. Для Аль-Аттии все сложилось неплохо. До финиша он доехал, а уже в сервисной зоне ему помогли грузовики «КАМАЗ-мастер», которые везли запчасти, а потом экипажи «Синей армады» подсобили катарцу с ремонтом пикапа.
«Жигули для вельможи»
Ну и кроме прочего Нассер, наследный принц Катара, оценил российский автопром — из гостиницы, где титулованный пилот приводил себя в порядок после изнурительного марафона, прибыл на такси LADA Granta. Поездка, судя по всему, оказалась весьма приятной — по крайней мере, прощаясь с таксистом, Аль-Аттия на чистом русском сказал: «Большое спасибо! Очень хорошо!».
Гарри Хант, упустивший время в первый день гонки, смог чуть отыграться и сохранил свой багги Peugeot до финиша. Правда, не целиком — на дистанции британец «посеял» запасное колесо с элементами подвески — потерю нашли местные жители, которые загрузили находку в свою «Ниву» и честно пытались розыскать владельца колеса.
ГАЗ не обгонишь
Команда «ГАЗ Рейд Спорт» провела этап ровно — Болеслав Левицкий и Михаил Шкляев на «Садко Next» и Иван Самарин с Александром Русановым на «Соболях» без проблем добрались до финиша и занимают места в первой десятке и на подходе к ней. А вот попытка побороться с отечественными полноприводниками дорого стоила Алексею Бердинских — в стремлении опередить экипажи «ГАЗ Рейд Спорт», мотовездеход россиянина угодил в овраг, откуда квадроцикл выбрался уже в виде трицикла. Но на трех колесах гонщики доехали до сервис-парка, где об инциденте рассказывали уже с улыбкой и твердым намерением починить свой BRP Can-Am Maverick и вернуться в гонку.
В категории T2 для почти серийных внедорожников второй спецучасток подряд выигрывает россиянка Анастасия Нифонтова, захватившая уверенное лидерство в своем классе в первом же для себя ралли-рейде!
Ну а в T3 произошла смена лидера после того, как Николя Дюкло перевернул свой Polaris RZR — российский дуэт Марии Опариной и Таисии Штаневой выиграл спецучасток и отнял у француза первую строчку в общей классификации гонки.
Российский победитель Dakar в классе ATV Сергей Карякин на мотовездеходе пока «Шелковый путь» покоряет с трудом — екатеринбуржца преследуют постоянные технические проблемы, из-за которых свою скорость он показать не в силах.
КАМАЗ и другие
«КАМАЗ-мастер» все свои шесть грузовиков привел на первые шесть позиций в классе самой тяжелой техники. И это несмотря на то, что пилоты не смогли избежать проблем.
Но у «МАЗ-СпортАвто» трудности были еще круче — один грузовик не стартовал из-за поломки мотора, у двух двигатель забарахлил на дистанции, а четвертую машину и вовсе пришлось вытягивать из грязевой западни.
Увы, но Мартин ван ден Бринк, повредивший свой Renault накануне, на старт выйти не сумел — команда просто не успела отремонтировать машину…