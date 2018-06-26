Land Rover Defender Джемса Бонда продают с молотка

Что, готовы потратить около 20 000 000 рублей за один из десяти использованных в картине британских внедорожников?

Этот экземпляр не участвовал пассивно в маркетинговых проектах, а попал в объективы камер на съемочной площадке. Можно сказать «боевой», с вмятинами на капоте, оставшимися после выполнения большинства трюков, которые мы увидили в киноленте. Об этом сообщает зарубежное издательство Motor1.

Киношный «защитник» был построен на базе Land Rover Defender со 110 кузовом. Он получил огромные 37-дюймовые вездеходные шины, гоночную подвеску Bowler, в которую входят амортизаторы Bilstein для ралли. Кроме этого «прокачали» дизельный мотор, увеличив мощность со 120 «лошадок» до 185 л. с. Внутри установлен полный каркас безопасности и сиденья Recaro с 4-точечными ремнями.

Аукционный дом Bonhams привезет уникальный «Дэф» на фестиваль скорости в Гудвуде.

Кстати, это не первый автомобиль из фильмов об агенте 007. Недавно ушел с молотка Aston Martin, снявшийся в 1995 году в фильме «Золотой глаз».