В продажу поступил новый Land Rover Defender

Фото: autocar.co.uk
Компания Jaguar Land Rover презентовала особую версию внедорожника Defender, выпуск которой приурочен к семидесятилетнему юбилею модели. Самые быстрые «Дефендеры» можно будет приобрести исключительно в Великобритании — их изготовят ограниченным тиражом в 150 машин.
Виктория Базылева

Компания Jaguar Land Rover сняла с производства Defender два года назад. Однако британцы не стали отказываться от внедорожника полностью — они сосредоточились на разработке его новой генерации, которая дебютирует в конце следующего года, а также специальной модификации, посвященной семидесятилетнему юбилею старейшей модели Land Rover.

Как сообщает Autocar, под капотом «лимитированного» Defender поселился пятилитровый V8 мощностью 399 л. с. До первой сотни новинка разгоняется всего за 5,6 секунды, а ее максимальная скорость составляет 170 км/ч. Пару мотору составляет восьмиступенчатый «автомат» ZF, широко используемый на автомобилях Jaguar и Land Rover.

Внедорожник отличается модернизированной тормозной системой, спортивными креслами Recaro и обновленной мультимедийной системой Land Rover Classic. Цена на автомобиль специальной серии стартует с отметки в 150 000 фунтов стерлингов.

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17 января 2018
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