Московская ГИБДД перестала ставить машины на учет и выдавать «права»

Как бы то ни было, пока неизвестно, когда будут устранены неполадки. Вероятно, лучший способ для желающих побыстрее получить номерные знаки для своего авто — отправиться в подразделения ближайших регионов. А вот тем, кто ждал получения заветной водительской «корочки» или ее замены-возврата, стоит потерпеть, а затем еще и потолкаться в скопившихся очередях.

Как уже было сказано, подобные сбои в программном оборудовании столичных МРЭО ГИБДД происходят систематически. Что примечательно — уже который год подряд и строго в зимне-весенний период, а после в интернете мановением волшебной палочки появляются предложения по продаже обновленных баз данных по автомобилям, зарегистрированным в Первопрестольной, включая персональные сведения об их владельцах.

Правоохранители явно нуждаются в модернизации софта, а для этого придется вновь тряхнуть налогоплательщиков на деньги, причем не слабо. Ведь вряд ли придорожные полицейские захотят заниматься бумажной волокитой по-старинке.