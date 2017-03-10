Московская ГИБДД перестала ставить машины на учет и выдавать «права»

tqn.com
По причине сбоя электронной системы, включая базу данных автомобилей, стоящих на регистрационном учете, столичная ГИБДД прекратила оформление автомобилей. Ни в одном из подразделений зарегистрировать машину в настоящий момент невозможно. Как, впрочем, и получить «права».
Вячеслав Василенко

Очередной «глюк», который, увы, регулярно поражает электронный софт московской ГАИ, в ведомстве прокомментировали следующим образом: «в связи с техническими работами, проводимыми с программным обеспечением, в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции по г. Москве отмечаются перебои при обработке заявлений граждан на получение государственной услуги по регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений».

Иными словами, полицейские сами «заморозили» процесс выдачи водительских удостоверений и постановки машин на учет, мотивируя якобы работами над улучшением системы, либо попросту скрывают факт того, что база данных ГИБДД опять подверглась хаккерской атаке.

autoua.net

Как бы то ни было, пока неизвестно, когда будут устранены неполадки. Вероятно, лучший способ для желающих побыстрее получить номерные знаки для своего авто — отправиться в подразделения ближайших регионов. А вот тем, кто ждал получения заветной водительской «корочки» или ее замены-возврата, стоит потерпеть, а затем еще и потолкаться в скопившихся очередях.

Как уже было сказано, подобные сбои в программном оборудовании столичных МРЭО ГИБДД происходят систематически. Что примечательно — уже который год подряд и строго в зимне-весенний период, а после в интернете мановением волшебной палочки появляются предложения по продаже обновленных баз данных по автомобилям, зарегистрированным в Первопрестольной, включая персональные сведения об их владельцах.

Правоохранители явно нуждаются в модернизации софта, а для этого придется вновь тряхнуть налогоплательщиков на деньги, причем не слабо. Ведь вряд ли придорожные полицейские захотят заниматься бумажной волокитой по-старинке.

автоправо, штрафы, лишение прав, международные права, произвол ГАИ, регистрация, ГИБДД, обман, мошенничество
10 марта 2017
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