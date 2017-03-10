Московская ГИБДД перестала ставить машины на учет и выдавать «права»

Очередной «глюк», который, увы, регулярно поражает электронный софт московской ГАИ, в ведомстве прокомментировали следующим образом: «в связи с техническими работами, проводимыми с программным обеспечением, в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции по г. Москве отмечаются перебои при обработке заявлений граждан на получение государственной услуги по регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений».
Иными словами, полицейские сами «заморозили» процесс выдачи водительских удостоверений и постановки машин на учет, мотивируя якобы работами над улучшением системы, либо попросту скрывают факт того, что база данных ГИБДД опять подверглась хаккерской атаке.