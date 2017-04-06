Названы регионы с самыми деятельными сотрудниками ГИБДД

Рейтинг регионов, где штрафы за нарушения ПДД чаще выписывают живые инспектора ДПС, а не камеры автоматической фиксации возглавила Амурская область. Никому не известный доселе проект под названием «Новости о штрафах ГИБДД» составил ТОП 10 субъектов Федерации, где меньше всего пользуются камерами автоматической фиксации нарушений ПДД. Помимо Амурской области с ее рекордными 86% штрафов, выписанных «вручную», в начале этого рейтинга идут, в Ямало-Ненецкий АО с 85% таких штрафов, Калмыкия с 83%, Астраханская область с 73% наказаний водителям от живых дпсников. Алтайский край попал в рейтинг за 71% подобных протоколов, а полицейские Оренбургской и Магаданской областей наоформляли по 70% штрафов водителям. В Марий-Эл этот показатель составляет 66%, а в Ингушетии и Кемеровской области — по 65%.

Таким образом, страна узнала, наконец, названия регионов с самыми трудолюбивыми дорожными полицейскими, предпочитающими не протирать штаны в кабинетах, а по старинке, «на асфальте» так сказать, добывать из автомобилистов штрафные протоколы или еще что-нибудь. Параллельно выстроился ТОП 10 регионов, где дпсники практически перестали выписывать штрафы, переложив эту почетную обязанность на бездушные «плечи» автоматических камер. Больше всех в стране — 93% от всего количества выписываемых штрафов, — оформлено с помощью комплексов фото-видео фиксации в Калужской области. Немного отстают по этому показателю Тверская область и Москва с показателем в 91%. 89% оштрафованных водителей в Читинской области — также на совести электроники. В Мордовии таковых набирается 86%, в Саратовской — 85%, в Костромской — 84%, и по 82% в Рязанской и Воронежской областях. Как удалось сравняться с ними Республике Якутия, где не то, что камер, дорог то практически нет — загадка.