Как не получить штраф «ни за что» на загородной трассе

Евгений Семенов/МК
Дачный сезон, когда толпы автовладельцев вырываются на просторы скоростных загородных шоссе, не за горами. И большинство из них даже не подозревают, что их может ожидать там уже этим летом.
Максим Строкер

Речь в данном случае идет о таком широко распространенном нарушении ПДД как езда в левом ряду при пустых правых. В интернете для таких граждан даже диагноз придуман: «леворядие головного мозга». Запрет на подобную манеру езды прямо прописан в Правилах дорожного движения. Пункт 9.4 гласит: «Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаком 5.1 или 5.3 или где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части. Запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых».

Понятно, что для обгона более тихоходных коллег, грузовиков и прочего медленного транспорта, в левую полосу многополосных шоссе время от времени приходится выезжать. Но многим водителям лень это делать постоянно, и они просто все время едут по крайнему левому ряду. Причем, многие из них при этом держат скорость даже ниже максимально разрешенной на данном участке. И еще возмущаются, когда в багажник их машин «упираются» более быстрые авто и морганием фар предлагают «подвинуться». «Леворядие головного мозга» карается статьей частью 1 статьи 12.15 КоАП.

golos.io

Она предполагает за «нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней» штраф в размере 1500 рублей. Но при этом что-то не слышно не то что о массовых, но даже о единичных случаях составления гаишниками протоколов на водителей по этой статье. Ведь за «леворядие» может оштрафовать только живой полицейский, а комплекс автоматической фиксации — нет. До последнего времени руководство ГИБДД официально не поощряло стремление инспекторов «шакалить» по кустам на трассах справедливо подозревая, что это занятие плодит коррупцию. Но в последнее время «тренд», похоже, сменился: в проекте нового гаишного регламента появилось прямое разрешение останавливать машины вне стационарных постов без всяких объяснений причин, просто для «проверки документов».

В этой связи можно ожидать роста «популярности» среди широких масс придорожных полицейских протокола за «левый ряд при свободном правом». Во-первых, потому, что на всех желающих подкормиться на трассе гаишников не напастись «летчиков», превышающих скоростной лимит на 59 км/ч (штраф 1000−1500 рублей), а «леворядников» — поле непаханное.

встречная полоса, превышение скорости, ГИБДД
30 марта 2017
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