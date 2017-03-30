Как не получить штраф «ни за что» на загородной трассе

Речь в данном случае идет о таком широко распространенном нарушении ПДД как езда в левом ряду при пустых правых. В интернете для таких граждан даже диагноз придуман: «леворядие головного мозга». Запрет на подобную манеру езды прямо прописан в Правилах дорожного движения. Пункт 9.4 гласит: «Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаком 5.1 или 5.3 или где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части. Запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых».

Понятно, что для обгона более тихоходных коллег, грузовиков и прочего медленного транспорта, в левую полосу многополосных шоссе время от времени приходится выезжать. Но многим водителям лень это делать постоянно, и они просто все время едут по крайнему левому ряду. Причем, многие из них при этом держат скорость даже ниже максимально разрешенной на данном участке. И еще возмущаются, когда в багажник их машин «упираются» более быстрые авто и морганием фар предлагают «подвинуться». «Леворядие головного мозга» карается статьей частью 1 статьи 12.15 КоАП.