ГИБДД штрафует водителей за несуществующие нарушения ПДД по несуществующим статьям КоАП

В последнее время автовладельцам Москвы, Московской области, Татарстана и Краснодарского края стали приходить «письма счастья», требующие оплатить штраф в размере 500 рублей (250, если со скидкой) за выезд на так называемый направляющий островок. Это такой участок дороги, который располагается в местах разделения или слияния транспортных потоков, идущих в одном направлении, а чаще всего — у съездов с эстакад. Он имеет обычно треугольную форму с нанесенными по всему периметру толстыми белыми полосами. В приложении 2 к ПДД эти островки идут под пунктами 1.16.1, 1.16.2 и 1.16.3. Но о том, что нарушать требования этой разметки нельзя — нигде не говорится! Соответственно, КоАП РФ не содержит статьи, карающей за ее пересечение или парковку на ней (водители часто используют подобные места в случае неожиданной поломки). Тем не менее гаишники, ничтоже сумняшеся, инкриминируют «нарушителям» ч.1 ст. 12.16 КоАП РФ, которая на самом деле карает за пересечение сплошной или двойной сплошной линии разметки (в документах проходят под пунктами 1.1 и 1.3), разделяющей попутные полосы движения и на обычных дорогах, и особенно в тоннелях и на тех же эстакадах-путепроводах.
На столь явное нарушение закона обратил внимание депутат от ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и попросил нынешнего и. о. начальника ГУ ОБДД МВД РФ генерала Швецова (прежнего — генерала Нилова — не так давно без почестей и сожалений отправили в отставку, о чем подробно писал портал «АвтоВзгляд») дать оценку столь явному произволу его подчиненных. При этом народный избранник в своем письме подчеркнул, что «Конституционный суд РФ неоднократно указывал, что в подобных коллизиях необходимо руководствоваться ч.3 ст.55 Основного закона, согласно которой любое ограничение прав граждан возможно только по федеральному закону. Так же Верховный суд РФ в своих решениях указывает, что в постановлениях об административном правонарушении должно быть четко указано, какое именно правонарушение совершил водитель».
Больше месяца, в течение которого водителей продолжали незаконно штрафовать, понадобилось боссу всех придорожных полицейских страны чтобы вникнуть в депутатский запрос. И судя по ответному письму, это у него не очень получилось. Добросовестно процитировав все правила, нормативы, кодексы и стандарты, о которых мы коротко рассказали выше, г-н Швецов так и не смог оправдать царящее в его ведомстве беззаконие. Но заверил адресата, что оно… продолжится, для чего будут «приняты необходимые меры реагирования по внесению изменений в типовое постановление по делу об административном правонарушении».
В переводе с полицейского это значит, что гражданам, въехавшим на так называемые направляющие островки, продолжать шить прежнюю статью, наказывающую совершенно за другое, но с какими-то новыми формулировками. Возможно, взятыми из генеральского письма, которое мы публикуем выше.
При этом ведомство совершенно не волнует, что в суде выписанные таким образом штрафы могут быть обжалованы на раз даже без адвоката. Ведь сложно представить, что даже полностью ангажированная гаишниками отечественная Фемида согласится с тем, что за несуществующий в законодательной природе состав правонарушения можно наказывать. Или я все-таки чего-то не понимаю?