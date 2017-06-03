ГИБДД штрафует водителей за несуществующие нарушения ПДД по несуществующим статьям КоАП

На столь явное нарушение закона обратил внимание депутат от ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и попросил нынешнего и. о. начальника ГУ ОБДД МВД РФ генерала Швецова (прежнего — генерала Нилова — не так давно без почестей и сожалений отправили в отставку, о чем подробно писал портал «АвтоВзгляд») дать оценку столь явному произволу его подчиненных. При этом народный избранник в своем письме подчеркнул, что «Конституционный суд РФ неоднократно указывал, что в подобных коллизиях необходимо руководствоваться ч.3 ст.55 Основного закона, согласно которой любое ограничение прав граждан возможно только по федеральному закону. Так же Верховный суд РФ в своих решениях указывает, что в постановлениях об административном правонарушении должно быть четко указано, какое именно правонарушение совершил водитель».

Больше месяца, в течение которого водителей продолжали незаконно штрафовать, понадобилось боссу всех придорожных полицейских страны чтобы вникнуть в депутатский запрос. И судя по ответному письму, это у него не очень получилось. Добросовестно процитировав все правила, нормативы, кодексы и стандарты, о которых мы коротко рассказали выше, г-н Швецов так и не смог оправдать царящее в его ведомстве беззаконие. Но заверил адресата, что оно… продолжится, для чего будут «приняты необходимые меры реагирования по внесению изменений в типовое постановление по делу об административном правонарушении».