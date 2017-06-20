Глава МВД взял под контроль дело сбитого «пьяного мальчика»

«Держу лично на контроле. Судя по открытой информации, предварительной информации, судмедэкспертиза показала, что алкоголь был. Заказана повторная экспертиза, но в любом случае на состав преступления это не влияет: был алкоголь, не было алкоголя — главная задача органов следствия — полностью изучить все данные и в соответствии с действующим законодательством направить дело в суд», — заявил РИА Новости глава МВД РФ генерал полиции Владимир Колокольцев. Напомним, что почти месяц назад, 23 апреля, в одном из дворов подмосковного города Железнодорожного 31-летняя местная жительница за рулем Hyundai Solaris сбила насмерть шестилетнего ребенка.

Судебно-медицинская экспертиза, проведенная впоследствии, показала, что в крови мальчика якобы было 2,7 промилле алкоголя, что, по идее, соответствует смертельной дозе. На этом основании дело чуть было не замялось. И только разразившийся в результате просочившейся в прессу информации об инциденте скандал привлек к делу пристальное внимание высшего правоохранительного руководства страны. На данный момент принято решение об эксгумации тела ребенка для повторной экспертизы.