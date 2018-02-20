Запасайтесь бензином: ГИБДД оставляет без топлива все российские АЗС

Автопарк всей страны может уже в самое ближайшее время встать на прикол из-за отсутствия бензина и дизтоплива на АЗС. Нет-нет, в России по-прежнему все хорошо с нефтью и ее переработкой. Проблема, как бы дико это не звучало, в бензовозах, которые постоянно пополняют запасы топлива на АЗС страны. Вернее, и с бензовозами все в порядке, на самом деле. Но на бумаге, с точки зрения МВД, сплошной кошмар. И начался он 29 ноября 2017 года, когда министр внутренних дел генерал Колокольцев подписал приказ №900 — об утверждении «Административного регламента МВД по выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов». То есть и бензовозов в том числе.

Дьявол, как оказалось, скрывается в пунктике 24 этого регламента. Теперь, чтобы получить допуск к перевозке опасных грузов, владелец цистерны-бензовоза обязан предоставить в ГИБДД два документа: свидетельство об официальном утверждении типа цистерны и свидетельство об испытании и (или) проверке цистерны. Причем поверка включает испытание ее на прочность с помощью высокого давления. Регламент, напомним, действует с 1 января 2018 года. Но при этом в России не существует (или не назначен) государственный орган, который выдает эти самые свидетельства («одобрение типа»), не определен перечень экспертов, имеющих право проводить проверки и испытания оборудования. Нет даже официально принятой методики поверки цистерн.