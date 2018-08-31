Трое полицейских зверски избили водителя «Почты России»

Троим полицейским, заместителю начальника полиции ОМВД России по Ульчскому району Хабаровского края и двоим оперуполномоченным отдела уголовного розыска ОМВД России по Ульчскому району, грозит обвинение по статье 286 УК РФ — превышение должностных полномочий.

Происшествие, инкриминируемое им датировано шестым июня текущего года, а вскрылось оно только 24 августа, когда руководитель краевого СК проводил личный прием граждан в Ульчском районе.

Оказалось, что в начале июня 2018 года на автомашине «Почта России» из села Богородское в поселок Де-Кастри Ульчского района перевозились почтовые отправления и денежные средства. По прибытии в пункт назначения обнаружилась недостача мешка с почти 5 млн. рублей, предназначенных для выплаты пенсий местным жителям.

Полицейские заподозрили в краже водителя почтовой машины. Для получения признательных показаний трое сотрудников вывезли его в лес на окраине села Богородское и жестоко избили, сопровождая «процесс» всевозможными угрозами. После этого подозреваемого доставили в местный отдел полиции и применили к нему электрошокер. Не смотря на истязания, мужчина вину не признал и вечером 7 июня 2018 года был отпущен восвояси. А через некоторое время мешок с деньгами был найден местными жителями на дороге, по которой проезжала почтовая машина и средства были возвращены владельцу.

В данный момент двое офицеров уже арестованы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении третьего. Им грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.