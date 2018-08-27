ГИБДД разрешит ездить без «прав»

Фото: Геннадий Черкасов
ГИБДД рассматривает возможность ездить на автомобиле без водительского удостоверения. Полицейские, поддавшиеся современным техническим трендам, уверены, что для управления машиной драйверу достаточно иметь в своем телефоне необходимую информацию о «правах».
Мирон Горин

Во всяком случае, об этом заявил первый заместитель начальника ГИБДД России Владимир Швецов.

По его словам, ведомство сейчас изучает варианты внедрения технологий, позволяющих водителям, не нарушая закон, передвигаться на транспортных средствах без привычной шоферской корочки из пластика.

Иными словами, вся информация будет «зашита» в смартфоне «рулевого» — для идентификации «прав» придорожным полицейским понадобиться лишь связать мобильное устройство со специальным терминалом.

Похоже, речь идет о той же системе, которая используется при покупке товаров и расчете за услуги, когда потребитель просто прикладывает свой смартфон к терминалу оплаты.

Впрочем, пока это не более, чем громкое заявление, ибо ни сроков, ни соответствующих документов по этому поводу никаких не утверждено.

автоправо, лишение прав, водительское удостоверение, международные права, ПДД, КоАП, ГИБДД
27 августа 2018
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