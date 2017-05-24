В Подмосковье появятся новые дорожные камеры

Фото: www.besteknoloji.com
В Московской области на трассах федерального значения установят новые дорожные камеры. Росавтодор определится с местами расположения комплексов фото- и видеофиксации нарушений к середине июня.
Виктория Базылева

– Дорожные камеры будут установлены в рамках проекта администрации Московской области при содействии Росавтодора. 24 мая под руководством главы Росавтодора Романа Старовойта состоялось межведомственное совещание, на котором федеральные дорожники и представители региональной администрации совместно с компанией-концессионером согласовали дорожную карту взаимодействия при реализации проекта, — приводит слова представителя Росавтодора агентство «Москва».

Сообщается, что новые дорожные камеры появятся в местах повышенной аварийности с целью привлечения дополнительного внимания автомобилистов. При этом в пресс-службе Росавтодора отметили, что на протяжении последних трех лет наблюдается тенденция снижения ДТП на федеральных трассах. В частности, за последние пять месяцев количество пострадавших в авариях на дорогах Московской области сократилось на 20%.

превышение скорости, штрафы, видеофиксация, письма счастья, ПДД, дорога, ГИБДД
24 мая 2017
300