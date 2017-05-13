Вирус WannaCry парализовал работу ГИБДД по всей стране

Самое страшное случится, если в начале следующей недели окажется, что наши с вами водительские удостоверения в базе данных уже не значатся, а автомобили, на которых мы ездим, на учет не вставали. Или того хуже — машины числятся в розыске, а мы — в списке лишенных «прав» за пьянку за рулем. И это не журналистская страшилка. Известны случаи, когда в результате падения так называемой Федеральной информационной системы ГИБДД-М (а она обрушивается примерно раз в полтора-два месяца), у многих водителей в их учетных карточках появлялись лишние категории или наоборот, пропадали реально открытые. Но в тех инцидентах система подвисала или сбоила сама по себе, а тут ее злоумышленники буквально изнасиловали, и еще неизвестно чем наградили. А ведь сколько раз было говорено, что во избежание заражения вредным вирусом предохраняться надо.

Но как бы не так: ФИС ГИБДД-М оказалась во много раз уязвимее аналогичных систем других полицейских служб. Между тем, она содержит такой массив данных, что мама, не горюй! Тут и базы по зарегистрированным авто и смене их собственников; и сведения о выданных/замененных «правах»; а также о ДТП, выписанных штрафах, «лишенцах». Здесь же учитываются бланки еще не использованных протоколов и постановлений, которые получают подразделения службы по всей нашей необъятной родине. Да много чего интересного «зашито» в этой системе, и как оно теперь там перемешалось и сохранилось ли вообще — даже Богу, боюсь, неизвестно. А все потому, что вводилась эта система (как и все, что делает ГИБДД в последние годы) наспех.