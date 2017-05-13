Вирус WannaCry парализовал работу ГИБДД по всей стране

Фото ricecatalyst.org
Атака вируса-вымогателя WannaCry больнее всего ударила по российским пользователям интернета. В том числе и по компьютерной сети МВД. А насколько сильно, 12−13 мая почувствовали в том числе и люди, попавшие в эти дни в ДТП, клиенты офисов ГИБДД, не сумевшие ни совершить регистрационных действий с автомобилем, ни получить «права». Более того: последствия атаки, вполне возможно, испытает на себе каждый автовладелец страны и члены его семьи. Но обо всем по порядку.
Александр Ростарчук

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», первыми пострадавшими от вируса стали автомобилисты, которых угораздило попасть в ДТП под вечер пятницы. Примерно с семи часов вечера 12 мая, когда вирус только начал расползаться по планете, патрули ДПС стали оформлять аварии вручную, что очень долго. Или просто выдавали справки о ДТП, с которыми участники инцидента теперь обязаны идти в так называемые группы разбора для окончательного их протоколирования (в обычные дни все необходимые документы выдавал компьютер, установленный в полицейской машине).

А в субботу 13 мая граждане не могли ни сдать экзамены на «права», ни эти самые «права» получить, как и не могли поставить на учет машину. Возмущение моторизованных масс оказалось настолько велико, что те гаишные офисы, что по понедельникам обычно не работают (как в Подмосковье, например), по приказу вышестоящего полицейского начальства откроют свои двери страждущим 15 мая. И беда в том, что работа отечественной ГАИ была парализована по всей стране как минимум до часу дня субботы по столичному времени, как бы не опровергали этот факт официальный представители ведомства! Хотя это, возможно, еще и не беда.

Фото avtovzglyad.ru

Самое страшное случится, если в начале следующей недели окажется, что наши с вами водительские удостоверения в базе данных уже не значатся, а автомобили, на которых мы ездим, на учет не вставали. Или того хуже — машины числятся в розыске, а мы — в списке лишенных «прав» за пьянку за рулем. И это не журналистская страшилка. Известны случаи, когда в результате падения так называемой Федеральной информационной системы ГИБДД-М (а она обрушивается примерно раз в полтора-два месяца), у многих водителей в их учетных карточках появлялись лишние категории или наоборот, пропадали реально открытые. Но в тех инцидентах система подвисала или сбоила сама по себе, а тут ее злоумышленники буквально изнасиловали, и еще неизвестно чем наградили. А ведь сколько раз было говорено, что во избежание заражения вредным вирусом предохраняться надо.

Но как бы не так: ФИС ГИБДД-М оказалась во много раз уязвимее аналогичных систем других полицейских служб. Между тем, она содержит такой массив данных, что мама, не горюй! Тут и базы по зарегистрированным авто и смене их собственников; и сведения о выданных/замененных «правах»; а также о ДТП, выписанных штрафах, «лишенцах». Здесь же учитываются бланки еще не использованных протоколов и постановлений, которые получают подразделения службы по всей нашей необъятной родине. Да много чего интересного «зашито» в этой системе, и как оно теперь там перемешалось и сохранилось ли вообще — даже Богу, боюсь, неизвестно. А все потому, что вводилась эта система (как и все, что делает ГИБДД в последние годы) наспех.

Фото avtovzglyad.ru

Причем силами не полицейских айтишников, а выигравших тендер гражданских лиц, которым до специфики работы правоохранителей дела, по большому счету нет. Как и до надлежащей охраны этих самых дел. Нормальное же техническое задание ГУ ОБДД МВД РФ под руководством ныне отставленного генерала Нилова написать для подрядчика не сумело. Хотя лично мне вообще кажется очень странным, что для подобных нужд МВД привлекает людей со стороны — своих специалистов соответствующего профиля там в принципе нет? А как же тогда хваленое «Управление К» работает? Или уже не работает?

Но как бы там ни было, недоделанную и плохо защищенную ФИС ГИБДД-М запустили в начале лета прошлого года. До нее всероссийского взаимопроникновения по многим вопросам у российской ГАИ не было: каждый регион имел свою локальную информсистему, и они очень плохо сопрягались, а чаще и вовсе отказывались дружить с другом. Зато если одна из них давала сбой, на других это никак не отражалось. Теперь же, если какой-нибудь зловредный вирус проникает на серверы столичной ГИБДД (или она повиснет самы в силу своей недоделанности), это аукается в ГИБДД Приморского края — не танцуют, одним словом, все. Вот и вирус WannaCry, зацепившись за одно гаишное подразделение (вполне возможно — в цитадели придорожной полиции страны, что на Мясницкой улице в Москве) полностью парализует остальные.

Фото avtovzglyad.ru

Нет, я ни в коем случае не ратую за отказ от федерального единства — Боже упаси! Однако ведь все это богатство необходимо не только тщательно защищать-охранять, но и учитывая его масштабы — иметь дублирующую систему, какой-никакой собственный icloud. Который пусть и без drive, но мог бы в случаях, подобных нынешнему пускать все сведения из своего хранилища по резервным сетям-схемам, не создавая проблем гражданам страны. Правда, злые языки утверждают, что выделенных бюджетных денег должно было хватить и на достойную защиту ФИС ГИБДД-М от хакеров, и на резервные «линии связи». Да врут, наверное. Ведь невозможно представить, чтобы ведомство использовало их не по целевому назначению, а то и украло. Скорее всего, действительно немного дали. Зато, как уже говорилось выше, нам с вами теперь мало не покажется. То есть прежде чем сесть за руль, пробейте через сервисы gibdd.ru или другие ресурсы и свои «права», и машину, и наличие штрафов. Если, конечно, сервисы эти еще работают и уже не врут…

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14 мая 2017
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