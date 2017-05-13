Вирус WannaCry парализовал работу ГИБДД по всей стране

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», первыми пострадавшими от вируса стали автомобилисты, которых угораздило попасть в ДТП под вечер пятницы. Примерно с семи часов вечера 12 мая, когда вирус только начал расползаться по планете, патрули ДПС стали оформлять аварии вручную, что очень долго. Или просто выдавали справки о ДТП, с которыми участники инцидента теперь обязаны идти в так называемые группы разбора для окончательного их протоколирования (в обычные дни все необходимые документы выдавал компьютер, установленный в полицейской машине).
А в субботу 13 мая граждане не могли ни сдать экзамены на «права», ни эти самые «права» получить, как и не могли поставить на учет машину. Возмущение моторизованных масс оказалось настолько велико, что те гаишные офисы, что по понедельникам обычно не работают (как в Подмосковье, например), по приказу вышестоящего полицейского начальства откроют свои двери страждущим 15 мая. И беда в том, что работа отечественной ГАИ была парализована по всей стране как минимум до часу дня субботы по столичному времени, как бы не опровергали этот факт официальный представители ведомства! Хотя это, возможно, еще и не беда.