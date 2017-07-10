У пьяных водителей будут заранее отбирать «права»

Власти решили подправить уже существующий депутатский законопроект, который наделяет суды возможностью накладывать дополнительные ограничения на обвиняемых. В прошлом году Госдума приняла в первом чтении подготовленный группой депутатов проект поправок, согласно которым суды смогут, например, запрещать обвиняемым выход из дома в определенное время, нахождение в конкретных местах.

Или устанавливать ограничение на приближение к каким-либо объектам или людям, общение с ними, либо на посылку и получение почтовых отправлений, как и на пользование средствами связи и интернетом. Правительство решило дополнить депутатский почин, дописав к списку возможных неприятностей для подсудимых еще и ограничение права водить машину — даже до вынесения судом решения по соответствующему делу.