У пьяных водителей будут заранее отбирать «права»

Правительство подготовило законопроект, который позволит запрещать вождение правонарушителям, которых суд еще не лишил «прав».
Максим Строкер

Власти решили подправить уже существующий депутатский законопроект, который наделяет суды возможностью накладывать дополнительные ограничения на обвиняемых. В прошлом году Госдума приняла в первом чтении подготовленный группой депутатов проект поправок, согласно которым суды смогут, например, запрещать обвиняемым выход из дома в определенное время, нахождение в конкретных местах.

Или устанавливать ограничение на приближение к каким-либо объектам или людям, общение с ними, либо на посылку и получение почтовых отправлений, как и на пользование средствами связи и интернетом. Правительство решило дополнить депутатский почин, дописав к списку возможных неприятностей для подсудимых еще и ограничение права водить машину — даже до вынесения судом решения по соответствующему делу.

суд, лишение прав, ПДД, госдума, ГИБДД
10 июля 2017
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