ГИБДД опять перестала выдавать «права» из-за атаки хакеров

theconversation.com
Хакеры снова атаковали электронную базу ГИБДД, заблокировав доступ к пользовательским данным. Под удар попали серверы МВД в столице и Санкт-Петербурге. Полицейские лишились возможности «пробивать» на подлинность водительские удостоверения, как, впрочем, и выдавать их.
Мирон Горин

Интересно, сколько еще потребуется виртуальным взломщикам, чтобы раз и навсегда похоронить полицейские базы данных? Уже в который раз ведомство сообщает о принятии мер по защите электронного софта, но его так или иначе регулярно атакуют.

Если в ближайшее время гаишные программисты не усилят безопасность своей системы, есть риск, что рано или поздно она попросту «рухнет». А это значит, что и накроются все имеющиеся у ГИБДД данные о зарегистрированных автомобилях и выданных водителям «правах». Про невозможность оформления аварий упоминать не приходится и вовсе.

Фото: Наталья Мущинкина

Куда хуже будут обстоять дела, если эти данные попадут в руки злоумышленников. Только представьте, какой массив информации получат мошенники, которые наверняка не упустят возможности использовать их в своих коварных целях.

К гадалке не ходи — очередная атака вируса WannaCry или «шифровальщика» Petya, является не последней. Похоже, еще чуть-чуть, и водительские удостоверения гаишники начнут выдавать, фиксируя их в рукописных журналах, а пробивать их на подлинность будут через связь с дежурной частью.

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29 июня 2017
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