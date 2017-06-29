ГИБДД опять перестала выдавать «права» из-за атаки хакеров

Интересно, сколько еще потребуется виртуальным взломщикам, чтобы раз и навсегда похоронить полицейские базы данных? Уже в который раз ведомство сообщает о принятии мер по защите электронного софта, но его так или иначе регулярно атакуют.

Если в ближайшее время гаишные программисты не усилят безопасность своей системы, есть риск, что рано или поздно она попросту «рухнет». А это значит, что и накроются все имеющиеся у ГИБДД данные о зарегистрированных автомобилях и выданных водителям «правах». Про невозможность оформления аварий упоминать не приходится и вовсе.