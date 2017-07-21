Камеры начнут штрафовать за выезд на трамвайные рельсы

«Обособленные пути — это та же самая выделенная полоса, созданная специально для трамвая. Если пути обособлены разметкой, как выделенная полоса, и это не поможет предотвратить помехи для трамвая от неправомерного выезда постороннего транспорта, то, конечно, в этих точках будут ставить камеры, фиксирующие выезд на полосу с последующими штрафами водителям», — заявил агентству «Москва» генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.

Напомним, что выезд на трамвайные пути, располагающиеся справа, выше или ниже полос для движения автомобилей, запрещен. Также нельзя выезжать на рельсы, если они отделены от проезжей части разметкой. За нарушение этих требований ПДД в Москве и Санкт-Петербурге по статье 12.16 КоАП полагается штраф размером в 3000 рублей.