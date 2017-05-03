В каких регионах страны у водителя больше всего шансов получить штраф

В итоге технический прогресс превратил сбор штрафов ГИБДД в форму получения мощного дохода для субъектов Российской Федерации. Направление перестало упираться в естественные ограничения, связанные с деятельностью инспектора. Камера, пусть даже самая простая, способна работать 24 часа 7 дней в неделю, без обеда и выходных, беспристрастно «перемалывая» практически любой автомобильный поток.

Чукотский автономный округ с точки зрения полноты кошелька оказывается в 12 раз (!) более беспроблемным, чем передвижение по Республике Татарстан. При езде в одинаковой манере по Чукотской АО и Татарстану, среднестатистический автомобилист в первом случае получит 1 штраф, а в последнем — 12.

Сравнить в плане эффективности это прорывное новшество с гаишником, время от времени скрывающемся за кустом с ручным радаром, не представляется возможным. И сейчас все новые и новые камеры появляются на тех дорогах и в тех местах, где последняя авария случилась лет десять назад. То есть, повторимся, видеофиксация водительских правонарушение давно перестала работать на безопасность дорожного движения — только на казну.