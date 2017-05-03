В каких регионах страны у водителя больше всего шансов получить штраф

И хотя авторы исследования и оговариваются, что, мол, высокое число штрафов в регионах-лидерах может объяснятся и большим транзитным трафиком, и крупным автопарком, сформировавшимся благодаря более высокому уровню жизни и/или хорошим дорогам, но на самом деле все куда проще (хотя на перечисленные факторы поправку делать все-таки стоит). Дело в том, что власти «штрафоопасных» городов и весей раньше коллег в других областях поняли, что комплексы видеофиксации — настоящее золотое дно для региональных бюджетов и стали наращивать их группировку еще в те времена, когда остальные рассматривали эти устройства как забавные игрушки. А Татарстан так и вовсе стал полигоном для рождения и запуска все новых и новых электронных средств контроля за поведением водителей: достаточно сказать, что именно здесь родилась коварная «Автодория».
В итоге технический прогресс превратил сбор штрафов ГИБДД в форму получения мощного дохода для субъектов Российской Федерации. Направление перестало упираться в естественные ограничения, связанные с деятельностью инспектора. Камера, пусть даже самая простая, способна работать 24 часа 7 дней в неделю, без обеда и выходных, беспристрастно «перемалывая» практически любой автомобильный поток.
Чукотский автономный округ с точки зрения полноты кошелька оказывается в 12 раз (!) более беспроблемным, чем передвижение по Республике Татарстан. При езде в одинаковой манере по Чукотской АО и Татарстану, среднестатистический автомобилист в первом случае получит 1 штраф, а в последнем — 12.
Сравнить в плане эффективности это прорывное новшество с гаишником, время от времени скрывающемся за кустом с ручным радаром, не представляется возможным. И сейчас все новые и новые камеры появляются на тех дорогах и в тех местах, где последняя авария случилась лет десять назад. То есть, повторимся, видеофиксация водительских правонарушение давно перестала работать на безопасность дорожного движения — только на казну.
При этом в погоне за относительно легкими деньгами регионы-передовики «завесили» камерами ГИБДД буквально все трассы, улицы и проулки, дойдя до извращений в виде следящих за шоферской братией квадрокоптеров. И овчинка эта стоит выделки до такой степени, что с камер стали с удовольствием кормится даже структуры, к безопасности движения никакого отношения вроде бы и не имеющие. Так, бедным регионам, у которых свободных средств на закупку и установку электронных дорожных надсмотрщиков нет, заработать на штрафах ГИБДД помогают специализированные продукты банковского кредитования, работающие по принципу: «Мы профинансируем установку дорожных камер, а вы нам перечислите процент от полученных штрафов».
Действующий в настоящее время УК РФ предусматривает довольно много составов преступлений, за которые возможно назначение штрафа: в общем числе их более 40%. Несмотря на это, штраф применяется довольно редко: удельный вес всех осужденных к штрафу в 1994 г. составил 9,8%, в 2002 — 6,3% от общего числа осужденных.
И на этом фоне особенно циничными смотрятся российские нормативно-правовые документы утверждающие, что штрафы, в том числе и штрафы ГИБДД, не имеют прямой фискальной функции — то есть не придуманы для наполнения казны, а действуют лишь как мера регулирования поведения водителей транспортных средств.