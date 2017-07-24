Автосалоны будут выдавать номера и свидетельства о регистрации

Так, согласно документу, подготовленному еще в 2013 году, сотрудники дилерский центров будут сообщать данные о новом автомобиле в ГИБДД. В Госавтоиспекции, в свою очередь, поставят транспортное средство на учет и передадут свидетельство о регистрации в автосалон, где работники напечатают номера при помощи специального оборудования. Разумеется, такая услуга станет платной — в случае, если законопроект одобрят, тарифы установит Федеральная антимонопольная служба, сообщает «Коммерсантъ».

Кроме того, в МВД предлагают разрешить водителям самостоятельно выбирать регистрационные знаки для своих машин. Однако каким образом это будет организовано пока не сообщается.