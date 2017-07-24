Автосалоны будут выдавать номера и свидетельства о регистрации

Фото: «Московский Комсомолец»
Получить автомобильные регистрационные знаки для нового автомобиля можно будет прямо в автосалоне. Соответствующий законопроект в ближайшее время рассмотрит Госдума.
Виктория Базылева

Так, согласно документу, подготовленному еще в 2013 году, сотрудники дилерский центров будут сообщать данные о новом автомобиле в ГИБДД. В Госавтоиспекции, в свою очередь, поставят транспортное средство на учет и передадут свидетельство о регистрации в автосалон, где работники напечатают номера при помощи специального оборудования. Разумеется, такая услуга станет платной — в случае, если законопроект одобрят, тарифы установит Федеральная антимонопольная служба, сообщает «Коммерсантъ».

Кроме того, в МВД предлагают разрешить водителям самостоятельно выбирать регистрационные знаки для своих машин. Однако каким образом это будет организовано пока не сообщается.

Фото: «Московский Комсомолец»

Стоит отметить, что законопроект также подразумевает упрощение регистрации автомобилей с поврежденными VIN-номерами. В настоящее время, если, к примеру, знаки покрылись коррозией, владельцу необходимо пройти экспертизу по идентификации транспортного средства. В будущем же эта процедура ограничится лишь одной проверкой, по результатам которой на транспортное средство нанесут специальную маркировку с идентификационным номером, что освободит всех последующих владельцев от проблем.

Напомним, что проект этого закона был внесен в Госдуму еще четыре года назад бывшим начальником ГИБДД России Владимиром Федоровым. В конце 2013 года документ приняли в первом чтении. Теперь же с пакетом поправок он должен поступить в Госдуму, где пройдет второе чтение.

очереди в ГАИ, госдума, регистрация, ГИБДД
24 июля 2017
125