Кто пострадает от передачи регистрации автомобилей дилерам

— Нововведение упростит жизнь автовладельцам, — считает генеральный директор «АвтоСпецЦентр KIA Каширка» Сергей Ворновский. — Чтобы поставить на учет транспортное средство, теперь не придется ехать в ГИБДД. Скорее всего, регистрация в автосалоне будет стоить определенную сумму, но зато покупатель сможет уехать из дилерского центра уже на зарегистрированном авто.

— Сейчас стоимость регистрации составляет 2850 рублей, — продолжает Сергей Ворновский. — Из них 2000 рублей берется за оплату новых номерных знаков, 500 — за свидетельство о регистрации и 350 рублей — за внесение изменения в ПТС. Услуги дилера будут стоить дороже, чем в ГИБДД. Как минимум, в эту сумму будут включены расходы на оборудование для проверки и внесения в базу представленной информации, а также затраты на безопасное хранение бланков регистрации. Сейчас в автосалонах предлагают поставить машину на учет по доверенности как минимум за 6000 рублей.

Законопроект предельно прозрачен, он прорабатывался больше 7 лет и точно прописывает требования к дилерам, осуществляющим регистрацию ТС, указывает границы их полномочий и ответственность. Идентификация и регистрация транспортного средства будет проходить по тем же параметрам, что и в ГИБДД, поэтому клиентам не нужно опасаться проблем с постановкой на учет, уверен эксперт.