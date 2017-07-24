В Москве начали выдавать номера с кодом региона «799»

– Все регистрационные подразделения Госавтоинспекции оснащены необходимым количеством государственных регистрационных знаков с новым кодом региона «799» и приступили к их выдаче, — говорится в сообщении.

Кроме того, представители ГИБДД ГУ МВД России по Москве пояснили, что решение об изготовлении новых номеров с кодом «799» было принято в связи с тем, что практически все комбинации для номеров с тремя семерками на сегодняшний день использованы. Тем не менее отмечается, что некоторые подразделения столичной ГИБДД все еще выдают номера с «красивым» кодом региона «777».

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, позволяющий автосалонам выдавать регистрационные знаки и свидетельства о регистрации покупателям новых автомобилей. Более подробно о том, какие изменения в процедуру постановки машин на учет намерено внести МВД, можно прочитать здесь.