Пять самых распространенных водительских примет

Поразительная вещь: автовладелец может быть атеистом, православным, мусульманином, буддистом, иудеем или вообще — поклоняться кастрюле с макаронами, однако при всем при этом он будет не задумываясь верить в куда более мощную магию — в автомобильные приметы. Вот некоторые из таких суеверий, которые, по факту, признаются верующими любых конфессий.

Наиболее распространенное поверье гласит, что как только ты помыл свою машину, то либо в тот же день, либо, самое позднее, на следующий небеса разверзнутся и на землю прольется дождь, который сведет на нет все твои потуги содержать машину в чистоте. Примета, разумеется, действует не в Сахаре, а, преимущественно, на территории РФ.

Гораздо более серьезным знаком свыше считается инцидент со сбитой на дороге собакой. Считается, что если сбил собаку, вскоре собьешь человека. Насколько справедлива эта примета, статистических подтверждений, разумеется, нет. Однако доподлинно известно, что выскочившая на дорогу перед тобой собака — к аварии. Дело в том, что водители, спасая жизнь псине обычно инстинктивно жмут на тормоз, что становится полнейшим сюрпризом для шофера машины, следующей сзади. В результате жизнь четвероногого разменивается на разбитый зад машины спасителя и мятую «морду» заднего авто.