Пять самых распространенных водительских примет

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Вопрос доверия к приметам — штука столь же индивидуальная, как и приверженность той или иной религии. Однако есть несколько устойчивых поверий, которые бытуют в автомобильной среде десятилетиями, вене зависимости от вероисповедания водителей и уровня их образованности.
Максим Строкер

Поразительная вещь: автовладелец может быть атеистом, православным, мусульманином, буддистом, иудеем или вообще — поклоняться кастрюле с макаронами, однако при всем при этом он будет не задумываясь верить в куда более мощную магию — в автомобильные приметы. Вот некоторые из таких суеверий, которые, по факту, признаются верующими любых конфессий.

Наиболее распространенное поверье гласит, что как только ты помыл свою машину, то либо в тот же день, либо, самое позднее, на следующий небеса разверзнутся и на землю прольется дождь, который сведет на нет все твои потуги содержать машину в чистоте. Примета, разумеется, действует не в Сахаре, а, преимущественно, на территории РФ.

Гораздо более серьезным знаком свыше считается инцидент со сбитой на дороге собакой. Считается, что если сбил собаку, вскоре собьешь человека. Насколько справедлива эта примета, статистических подтверждений, разумеется, нет. Однако доподлинно известно, что выскочившая на дорогу перед тобой собака — к аварии. Дело в том, что водители, спасая жизнь псине обычно инстинктивно жмут на тормоз, что становится полнейшим сюрпризом для шофера машины, следующей сзади. В результате жизнь четвероногого разменивается на разбитый зад машины спасителя и мятую «морду» заднего авто.

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Следующее суеверие наделяет машины неким самосознанием. Считается, что нельзя в присутствии автомобиля говорить вслух о планах его продажи. Примета уверяет, что не желая расставаться с хозяином, машина резко начинает ломаться, чтобы оттянуть момент расставания. А некоторые, особенно ревнивые и решительные транспортные средства, умудряются, якобы, даже оперативно попадать в аварии.

Еще одна примета говорит, что не стоит хвалиться перед кем бы то ни было надежностью и неприхотливостью своей машины. «Закон подлости», как известно, универсален. Поэтому любой акт хвастовства просто обязан быть уравновешен капитальной технической проблемой машины — исключительно ради сохранения «природного равновесия».

Многие автовладельцы уверены, что ни в коем случае нельзя устанавливать на свою машину запчасти, снятые с машин, попавших в аварию. Вроде как после этого и твое авто обязательно попадет в ДТП, тоже станет битым. С одной стороны, отвергать существование подобного рода совпадений глупо — теоретически, любая машина в любой момент может оказаться участником ДТП. Но с другой точки зрения, если бы это правило работало более-менее стабильно, никто бы не рисковал приобретать запчасти на «авторазборках», куда свозят для дальнейшего разукомплектования и продажи на запчасти преимущественно разбитые авто.

авария, ДТП, ремонт
18 августа 2017
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