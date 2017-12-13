Бронированный Toyota Land Cruiser Натальи Поклонской разбился в хлам

Как сообщает «Газета.Ru», авария с участием служебного броневика в начале месяца, причем самого прокурора республики Олега Камшилова в машине не было. Информированный источник подтвердил изданию:

— Водитель накосячил, действительно разбил машину.

В пресс-службе прокуратуры Крыма эти данные не подтвердили, точно так же от комментариев отказалось и республиканское МВД, попросившее «Газету» выслать в их адрес письменный запрос.

Согласно документам, касающимся закупки этого автомобиля, помимо абсолютно бесполезного во время аварии оборудования, включающего систему коммуникации с голосовым управлением, четыре камеры по периметру салона, ассистент при езде по бездорожью и кожаный интерьер, в нем были установлены 10 подушек безопасности.

По всей вероятности, они и сохранили жизнь водителю, который под воздействием алкоголя, обнаруженного позже в его крови, завез прокурора домой и на обратном пути решил продемонстрировать свое драйверское искусство. С тяжеленным внедорожником поддавшему «каскадеру» справиться не удалось. Автомобиль по всей видимости восстановлению уже не подлежит.